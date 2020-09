Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés New Yorkban

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán. A vártnál kedvezőbb adatok erősítették a gazdaság fellendülésébe vetett reményeket, ám a befektetők óvatosak, mert a két elnökjelölt első televíziós vitája kemény küzdelmet vetít előre.

A 30 vezető vállalat DJIA-indexe 0,23 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,17 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,07 százalékos pluszban nyitott. A kereskedés első tíz perce után a Dow Jones 0,74 százalékos, az S&P 500-as 0,41 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatja pedig 0,20 százalékos pluszban állt.

A hivatalban lévő Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden öt héttel a választás előtt, kedden tartotta első televíziós vitáját. A kaotikus, gyakran erős személyeskedés és sértegetések által kísért vitában Biden közölte, hogy elfogadja a választás eredményét, bármi is legyen az, míg Trump elnök szavazásra ösztökélte híveit, és esetleges választási csalásokra figyelmeztetett. Ebből az elemzők azt olvasták ki, hogy nem lesz zökkenőmentes a hatalom átadása, ha Donald Trump veszít. Emiatt a határidős tőzsdeindexek 1 százalékos mínuszban is jártak, de a tőzsdenyitás előtt közzétett, a vártnál jobb adatok – a szeptemberi munkaerőpiaci helyzet és a GDP második negyedéves alakulása – megfordították a hangulatot.

A nagy nyugat-európai tőzsdéken is emelkedésre váltottak a mutatók délután. Fél négykor a londoni FTSE 100-as mutató 0,17 százalékos, a frankfurti DAX 0,02 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,07 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,02 százalékos, a madridi Ibex-35 0,50 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,13 százalékos pluszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1708 dollárt adtak, 0,32 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest stagnál a dollár árfolyama, 105,64 jenen forgott fél négykor.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedésbe fordult át. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,31 százalékos pluszban, 41,69 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 0,66 százalékos nyereségben, 39,55 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,35 százalékkal, 1890,00 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,31 százalékkal, 1897,30 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Kedden enyhe mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,48 százalékkal, 27 452,66 pontra, az S&P 500-as index 0,48 százalékkal, 3335,47 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,29 százalékkal, 11 085,25 pontra süllyedt.(MTI)