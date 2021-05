Tőzsde – Emelkedés várható Európában

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán, a befektetők a gyorsjelentésekre és a friss gazdasági adatokra várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 39 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 97 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 16 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

A kedd délutáni lejtmenet után az európai részvények megpróbálnak talpra állni. A technológiai szektor kedden 3,8 százalékos mínuszban zárta a napot, miután világszerte jelentősen csökkent a technológiai részvények árfolyama. A befektetők attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány alatt túlértékeltté váltak azok a technológiai vállalatok, amelyek haszonélvezői voltak a járvány miatti szigorú korlátozásoknak.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató délelőtt teszi közzé az euróvezet és a legnagyobb euróövezeti országok szolgáltatóipari és kompozit beszerzésimenedzser-indexének végleges áprilisi értékeit, amelyek a gazdasági helyzetről nyújtanak átfogó képet. Az Európai Unió statisztikai hivatala pedig a márciusi termelői árak alakulását tükröző adatsort hozza nyilvánosságra.

Folytatódik a gyorsjelentési szezon, többek között a Stellantis, az Allianz, a Commerzbank és a Deutsche Post DHL Group közli reggel első negyedéves beszámolóját.



Ázsiában és a csendes-óceáni térségben alacsony forgalomban inkább csökkentek a vezető indexek szerdán. Kínában, Japánban és Dél-Koreában ünnep miatt zárva tartanak a tőzsdék. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor 0,31 százalékos mínuszban, 688,72 ponton állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,83 százalékos pluszban, 69,47 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 2,71 százalékos nyereségben, 66,24 dolláron forgott fél nyolckor.Az árakat felfelé hajtja, hogy a múlt héten a vártnál sokkal nagyobb mértékben csökkentek az amerikai nyersolajkészletek, ez pedig erősíti az amerikai gazdaság üzemanyag-keresletének jelentős növekedését valószínűsítő véleményeket.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,02 százalékkal, 1778,91 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,15 százalékkal, 1778,60 dollárra kúszott fel a New York-i árupiacon.Kedden csökkenéssel zártak a nyugat-európai tőzsdék.London 0,59 százalékos, Frankfurt 2,38 százalékos, Párizs 0,89 százalékos, Madrid 0,62 százalékos, Milánó pedig 1,76 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,43 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,54 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,87 százalékkal esett.New Yorkban viszont a Dow Jones ipari átlag 0,06 százalékos pluszban, de az S&P 500-as mutató 0,69 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,88 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)