Tőzsde – Csökkenő indexekkel nyitott New York

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,28 százalékos, az S&P-500 index 0,64 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,88 százalékos csökkenéssel kezdte a kereskedést.

Hétfőn az indexek vegyesen zártak, a DJIA szerény emelkedéssel, az S&P viszont 0,8 százalékos, a főként technológiai papírokat jegyző Nasdaq Composite pedig 2,5 százalékos veszteséggel.

A piacokon érzékelhető a profitkivétel az otthoni munkavégzéshez szolgáltatásokat nyújtó és termékeket előállító vállalatok részvényeiből, mivel a gazdaságélénkítő csomag és a várható fellendülés függvényében már kezdik túlértékeltnek tekinteni őket a befektetők. Az inflációs aggodalmak és a fix hozamú befektetések kedvezőbb megítélése is a volatilis részvényekből vonja ki a befektetői tőkét.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a keddi kereskedésnek is a nagy technológia cégek sorából kerülhetnek ki a vesztesei. A Netflix, a Facebook, az Alphabet, a Microsoft, az Amazon.com és az Apple papírok egy-két százalékkal gyengültek a nyitás előtt. A “hagyományos” gazdasági ágazatok nagyjai viszont árfolyamemelkedés elé néznek, már csak azért is, mert a pandémia idején hátrányba kerültek befektetési eszközként. Ezzel magyarázható, hogy február eleje óta a DJIA 5 százalékkal, az S&P 4,3 százalékkal, a Nasdaq Composite 3,5 százalékkal erősödött.



A bitcoin nagy árfolyamesését követve a bitcoin bányászattal foglalkozó cégek és kriptodeviza-bankok részvényének az árfolyama is 10-15 százalékkal csökkent. A bitcoin árfolyama kedden 45 ezer dollár közelébe csökkent a pár nappal ezelőtt 58 ezer dollár felett elért csúcsáról. Az amerikai piacok nyitásakor a bitcoin 48,7 ezer dolláron jegyezték 6,6 százalékos csökkenéssel.Az olajár kezdetben emelkedett, majd lefelé korrigált az amerikai piaci nyitás idejére azt követően, hogy a Goldman Sachs emelte idei olajár-előrejelzését. A második negyedévben a Brent ára elérheti a 70 dollárt, a harmadik negyedévben pedig a 75 dollárt is, szemben a korábbi prognózissal, ami a második negyedévre 60 dollárt, a harmadikra pedig 65 dollárt jelzett. A Brent ára kedden 65,81 dollárnál is járt, mielőtt lefelé korrigált volna. Megemelte idei olajár-előrejelzését a Bank of America (BofA) is, a Brent 2021-es átlagára eszerint 60 dollár lesz 50 dollár helyett.Az amerikai piacok nyitásakor a Brent 0,20 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 64,23 dolláron, a WTI ára pedig 0,50 százalékkal 61,39 dollárra csökkent.Az arany ára lefelé korrigált az előző nap elért egy heti csúcsról, a dollár emelkedő árfolyamát tükrözve. Az arany spot ára 0,15 százalékkal unciánként 1807,06 dollárra csökkent, az eurót 0,02 százalékkal jegyzik gyengébben, 1,2151 dolláron.(MTI)