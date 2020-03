Tőzsde – Csökkennek a New York-i indexek

Csökkentek a New York-i tőzsde irányadó indexei a csütörtöki kereskedésben is, miután a gazdaság védelmét célzó kormányzati intézkedések nem győzték meg a pánikba esett befektetőket arról, hogy elkerülhető egy globális recesszió.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,35 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,68 százalékos mínuszban indította a kereskedést. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója minimális 0,08 százalékos pluszban nyitott, de azonnal csökkenésre váltott. A kereskedés első tíz percének eltelte után a Dow Jones 3,08 százalékos, az S&P 500-as 2,81 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,53 százalékos veszteségben állt.

Szerdán erős veszteségekben zártak az indexek: a Dow Jones ipari átlag 6,30 százalékkal, 19 898,92 pontra, az S&P 500-as index 5,18 százalékkal, 2398,12 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 4,70 százalékkal, 6989,84 pontra esett. A Dow Jones záróértéke 2017 januárja óta eddig egyszer sem járt a 20 ezer pontos küszöb alatt.



A globális piacok lejtmenete, amely a 2008-as pénzügyi világválság emlékét idézi fel, nagyjából 30 százalékot vitt el a három mutató értékéből a február közepi csúcsokhoz képest. A Dow Jones 2017 januári szintre esett vissza, azaz elolvadt a Donald Trump elnökségének több mint három éve alatt felhalmozódott nyeresége.A befektetők továbbra is szórják kifelé az utazással és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos vállalatok részvényeit. A légitársaságok árfolyamának változását tükröző index értéke majdnem 60 százalékkal esett ebben a negyedévben, miután szerte a világban a nagyvárosok virtuális zárlat alá kerültek, kiürültek a szállodák és repterek.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Csütörtök délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 2,57 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,81 százalékos, a párizsi CAC-40 1,22 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,76 százalékos mínuszban állt. Milánóban 0,57 százalékkal, Madridban pedig 0,39 százalékkal esett a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0812 dollárt adtak, 0,96 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 1,42 százalékkal erősödött a dollár, 109,59 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik a szerdai zuhanás korrigálásaként.A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 4,74 százalékos pluszban, 26,06 dolláron, a WTI pedig 11,33 százalékos veszteségben, 23,19 dolláron forgott fél háromkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,07 százalékkal, 1479,00 dollárra nőtt.(MTI)