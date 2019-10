Tőzsde – Csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön, a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát Európában és a tengerentúlon is visszavetette, hogy újabb kételyek merültek fel az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás körül.

A londoni FTSE-100 mutató 1,12 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,34 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,62 százalékos, a madridi IBEX-35 pedig 0,29 százalékos mínuszban zárt.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,47 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,57 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,44 százalékkal csökkent.

Ritka kivételként Milánóban emelkedett, 0,21 százalékkal, az irányadó mutató, ami csütörtökön is alapvetően annak volt betudható, hogy a Fiat Chrysler (FCA) árfolyama kilőtt a francia PSA-csoporttal való egyesülés hírére. Az olasz-amerikai autógyártó részvényeinek árfolyama a milánói tőzsdén szerdán 9,53 százalékos, csütörtökön pedig 8,22 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A PSA-csoport (Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS) viszont 12,86 százalékos mínuszban zárt a párizsi tőzsdén. A PSA-csoport 32 százalékos felárat fizet azért, hogy megszerezze az ellenőrzést az FCA fölött, részvényesei nagyobb piaci kockázatot vállalnak a Fiat Chryslerénél.

Rontotta a hangulatot, hogy a Bloomberg hírügynökség kínai forrásokra hivatkozva azt írta, Pekingben kétségesnek tartják, hogy meg tudnak kötni egy átfogó, hosszú távra szóló kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal. A kínai vezetőket aggasztja Donald Trump elnök lobbanékony természete is. Attól tartanak, hogy visszaléphet attól a részmegállapodástól is, amelyet az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés november 16-17-én esedékes chilei csúcstalálkozóján írtak volna alá. Miután Chile szerdán lemondta a csúcstalálkozót, Trump elnök a Twitteren közölte, hogy hamarosan bejelentik az új helyszínt, amelyen a kínai államfővel aláírják az egyezményt.

New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,84 százalékos, az S&P 500-as index 0,64 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,47 százalékos mínuszban állt az európai tőzsdezárás idején.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A Brent a januári határidős jegyzésekben hordónként 1,46 százalékos mínuszban, 59,36 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 1,83 százalékos veszteségben, 54,05 dolláron forgott este fél hatkor.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 1,18 százalékkal, 1514,35 dollárra nőtt.

Egy euróért 1,1151 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,02 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)