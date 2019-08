Tőzsde – Csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború kiszélesedése miatti aggodalmak, valamint az olaszországi és brit előrehozott parlamenti választások kilátásai keményen odacsaptak az európai tőzsdéknek pénteken, miközben a kockázatkerülés jegyében a biztonságos menedék szerepét betöltő eszközökbe menekült a tőke. Az arany az utóbbi három év legjobb hetét tudhatja mögött, a japán jen dollárhoz viszonyított árfolyama nyolchavi csúcsra nőtt, és emelkedtek a kötvényárak.

A londoni FTSE-100 mutató 0,44 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,28 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,11 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 2,48 százalékkal, Madridban pedig 1,25 százalékkal csökkent az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,84 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,82 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,23 százalékkal esett.

A New York-i tőzsdeindexek is csökkennek: az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,98 százalékos, az S&P 500-as index 1,17 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója 1,51 százalékos mínuszban állt.

A kínai jüan dollárhoz viszonyított árfolyamának váratlan gyengülése által dominált viharos hétnek még nincs vége. Donald Trump amerikai elnök pénteken megerősítette azt az éjszaka felröppent sajtóhírt, hogy az Egyesült Államok nem ad ki különleges exportengedélyeket amerikai vállalatoknak a mobil távközlési berendezéseket és eszközöket gyártó Huawei Technologies kínai vállalat vonatkozásában. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok még nem áll készen az átfogó kereskedelmi megállapodás megkötésére Kínával. Sejtetni engedte azt is, hogy lemondják a kereskedelmi főtárgyalók szeptemberre tervezett washingtoni egyeztetéseit.



Európában a nap vesztesei az erős kínai kitettséggel rendelkező nyersanyagipari vállalatok és az autógyártól voltak, mindkét ágazat almutatója több mint 2,5 százalékkal esett. Az olasz pénzintézetek árfolyamának erős csökkenése pedig a bankszektort rántotta magával, 1,9 százalékkal csökkent az almutató. Az olasz bankok közül a Banco BPM 9 százalékot, az UniCredit 5 százalékot, az Ubi Banca pedig 8 százalékot veszített értékéből.A milánói tőzsde erős lejtmenetbe kapcsolt, miután Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, a Liga párt vezetője pénteken megerősítette, hogy megvonta a bizalmat a kormánykoalíciótól, nincs mód a nézeteltérések rendezésére, így előrehozott választásokat kell tartani. A befektetők szabadulni igyekeztek az olasz állampapíroktól, emiatt a tízéves papírok hozama az utóbbi egy év legnagyobb mértékével, 26 bázisponttal, 1,8 százalékra nőtt.A londoni tőzsde és az angol font ugyancsak erős nyomás alá került, miután a brit statisztikai hivatal arról számolt be, hogy csaknem hét éve először csökkent, 0,2 százalékkal, a hazai össztermék (GDP) negyedéves összehasonlításban. Előző nap a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy Boris Johnson brit kormányfő parlamenti választás kiírását tervezi október 31., Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnése után. E két tényező hatására az angol font árfolyama az euróhoz képest kétéves, a dollárhoz képest pedig két és fél éves mélypontra gyengült.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul azokra a várakozásokra, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik, élükön Oroszországgal, az eddiginél is nagyobb mértékben korlátozzák kitermelésüket az árak alátámasztásának érdekében.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,04 százalékos pluszban, 58,55 dolláron, míg a szeptemberi szállítású WTI 3,56 százalékos nyereségben, 54,41 dolláron forgott kora este.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,38 százalékkal, 1515,30 dollárra nőtt.Egy euróért 1,1218 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,35 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)