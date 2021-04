Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók kedden, a befektetők kivárásra rendezkedtek be a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentésének közzététele előtt.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,13 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,10 százalékkal, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,15 százalékkal esett a nyitásban.

Folytatódik a gyorsjelentési szezon, egyre több vállalat hozza nyilvánosságra beszámolóját. A múlt heti erős nyitás után a befektetők figyelme már a nagy technológiai vállalatokra irányul. A nagy tőkeértékű technológiai vállalatok nevük kezdőbetűje alapján FAANG-csoportként emlegetett ötöséből – Amazon, Apple, Netflix, Facebook és a Google anyagvállalata, az Alphabet – elsőként a Netflix hozza nyilvánosságra gyorsjelentését, még kedden, de tőzsdezárás után.

Jó előjel, hogy a technológiai vállalatok közül elsőként jelentő IBM a vártnál jobb adatokkal rukkolt elő hétfőn. Árfolyama 2,9 százalékkal ugrott meg a tőzsdezárás utáni kibővített elektronikus kereskedésben, miután a nagy jövedelmezőségű felhő üzletágnak köszönhetően a vártnál nagyobb bevételt ért el az első negyedévben.

A Johnson & Johnson árfolyama viszont 0,4 százalékkal esett, miután arról számolt be, hogy 100 millió dollár értékben adott el koronavírus elleni oltóanyagot, amelynek alkalmazását azonban a múlt héten felfüggesztették az amerikai hatóságok. A vállalat ezzel együtt emelte az osztalékot, miután bevételei és nyereségei meghaladták a várakozásokat.



A United Airlines, a legnagyobb amerikai légitársaség 3,1 százalékot veszített értékéből, mivel a vártnál nagyobb, 2,4 milliárd dolláros veszteségről adott számot.A Travelers biztosító társaság 1,6 százalékkal drágult a vártnál jobb első negyedéves eredményekre. A biztosító növelte az osztalékot és 5 milliárd dolláros sajátrészvény-vásárlási program indítását jelentette be.A Lockheed Martin hadiipari vállalat a vártnál nagyobb nyereséget ért el, de bevételei elmaradtak a remélttől. A Pentagon legnagyobb fegyverszállítójának árfolyama 0,9 százalékos mínuszban várta a nyitást.A dohánygyártók közül az Altria-részvények 2,7 százalékos, a British American Tobacco letéti jegyei pedig 3,1 százalékos mínuszban forogtak azon sajtóhír nyomán, hogy a Biden-kormányzat fontolgatja a cigaretták nikotinszintjének korlátozását.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is csökkennek az indexek. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,08 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,72 százalékos, a párizsi CAC-40 1,35 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,45 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 1,97 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,14 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2040 dollárt adtak, 0,03 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,24 százalékkal erősödött a dollár, 108,42 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,05 százalékkal, 1768,50 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,08 százalékkal, 1769,20 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,54 százalékos pluszban, 67,41 dolláron, a WTI pedig 0,33 százalékos nyereségben, 63,64 dolláron forgott fél négykor.Hétfőn mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,36 százalékkal, 34 077,36 pontra, az S&P 500-as mutató 0,53 százalékkal, 4163,28 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,98 százalékkal, 13 914,76 pontra csúszott le.(MTI)