Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók hétfőn, a múlt heti rekordszintek után a befektetők óvatosak az első negyedéves gyorsjelentési szezon küszöbén.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,08 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,10 százalékkal, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,33 százalékkal esett a nyitásban.

Pénteken fél százalékot meghaladó emelkedéssel zártak az indexek: a Dow Jones ipari átlag 0,89 százalékkal, 33 800,60 pontra, az S&P 500-as mutató 0,77 százalékkal, 4128,80 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,51 százalékkal, 13 900,18 pontra ugrott. Főleg a banki és a technológiai papírok voltak kelendőek.

A Dow Jones és az S&P 500-as mutató egyaránt történelmi csúcson fejezte be a kereskedést, és egy hét leforgása alatt több mint 2 százalékkal nőtt mindkét index értéke. A Nasdaq-piac összetett mutatója 3 százalékot meghaladó mértékben emelkedett a múlt héten.

Ezen a héten indul a gyorsjelentési szezon. Az elemzők többsége erős eredményeket vár tekintettel a gyorsabb gazdasági növekedésre. A nagyvállalatok közül ezúttal is a nagybankok – a JPMorgan, a Citigroup, a Bank of America, a Wells Fargo és a Goldman Sachs – teszik közzé elsőként beszámolójukat.

Az érdeklődés központjában lesz a héten is Joe Biden elnök új, kétezer milliárd dollár értékű infrastruktúra-fejlesztési terve. Az elnök hétfőn találkozik a két nagy párt képviselőivel, hogy megpróbálja elnyerni támogatásukat a program kongresszusi elfogadásához.

A tőzsdékre jó idők járnak, mivel a példátlan mértékű költségvetési ösztönző intézkedések, a rendkívül laza monetáris politikával és a sikeres oltási kampány együttese fokozottan támasztja alá az amerikai gazdaság erős fellendülésének kilátásait.

Jerome Powell, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke egy vasárnapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az amerikai gazdaság fordulóponthoz érkezett. A következő hónapokban a várakozások szerint gyorsul a gazdaság és a foglalkoztatottság növekedése, de vannak kockázatok is, ha a járványügyi korlátozásokat idő előtt oldják fel és emiatt emelkedni fog a betegek száma. A Fed-elnök nagyon valószínűtlennek tartja, hogy az idén kamatot emeljenek, mivel az infláció várható megugrása feltehetően átmenetinek bizonyul majd.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés hétfőn. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,27 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 0,23 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,17 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,12 százalékos, a párizsi CAC-40 0,10 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,32 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1911 dollárt adtak, 0,05 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,27 százalékot veszített értékéből a dollár, 109,36 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,42 százalékkal, 1735,80 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,45 százalékkal, 1736,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul azon hírekre, hogy az Irán által támogatott jemeni huszik azt állították, hogy drónjaikkal szaúd-arábiai olajlétesítményeket támadtak meg. Szaúd-Arábia nem erősítette meg, hogy támadás érte volna.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,81 százalékos pluszban, 64,09 dolláron, a májusi szállítású WTI pedig 2,14 százalékos nyereségben, 60,59 dolláron forgott fél négykor.(MTI)