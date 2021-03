Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön, a befektetők Joe Biden elnök első hivatalos fehér házi sajtótájékoztatójára várnak.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,23 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,25 százalékkal, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,91 százalékkal esett a nyitásban.

A héten Jerome Powell, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke és Janet Yellen pénzügyminiszter derűlátóan nyilatkozott az amerikai gazdaság kilátásairól a képviselőház, illetve a szenátus illetékes bizottságában tartott meghallgatásán, de Janet Yellen hangsúlyozta azt is, hogy adóemelésekre van szükség az állami beruházások finanszírozásához. Biden elnök délutáni sajtótájékoztatóján várhatóan az oltási kampány új céljait ismerteti, a jövő héten pedig Pittsburgben vázolja a több ezer milliárd dollár értékű infrastuktúrafejlesztési tervet.

A kérdés az, hogy a piacok mire figyelnek jobban. A gazdaságösztönző intézkedések, az oltási kampány gyorsítása és a gazdaság újranyitása bizonyul-e fontosabbnak, vagy az adók várható emelése, egyes szektorokban a szabályozás szigorítása, valamint a rendkívül nagy kiadások és az infláció, ami aggodalomra adhat okot.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Csütörtök délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 1,11 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,83 százalékos, a párizsi CAC-40 0,64 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,62 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 1,35 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,90 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1811 dollárt adtak, 0,02 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,34 százalékkal drágult a dollár, 109,09 jenen forgott.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,40 százalékkal, 1741,16 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,21 százalékkal, 1736,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára erős ütemben csökken a májusi határidős jegyzésekben.A Brent hordónként 2,92 százalékos mínuszban, 62,53 dolláron, a WTI pedig 3,43 százalékos veszteségben, 59,08 dolláron forgott fél háromkor.Szerdán csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,01 százalékkal, 32 420,06 pontra, az S&P 500-as mutató 0,55 százalékkal, 3889,14 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 2,01 százalékkal, 12 961,89 pontra csúszott le.(MTI)