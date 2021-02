Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók szerdán, továbbra is nagy az eladói nyomás a nagy technológiai cégeken.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,12 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,20 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,48 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A befektetők attól tartanak, hogy a technológiai és a távközlési szektor nagyvállalatai túlárazottá váltak az elmúlt hetek és hónapok erős árfolyamemelkedése után. Az Apple, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet is egyaránt 1 százalékot meghaladó mínuszban forgott nyitás után pár perccel.

A Tesla árfolyama viszont négy egymást követő veszteséges nap után emelkedésre váltott, 1,60 százalékos pluszban, 710 dolláron állt, de így is jócskán elmarad az egy hónappal ezelőtti, 900,13 dolláros történelmi csúcstól. A Teslának az a hír segített, hogy a Cathie Wood vezette ARK Invest befektetési cég 171 millió dollár értékben vásárolt az autógyártó részvényeiből.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,07 százalékos, a párizsi CAC-40 0,13 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató pedig 0,10 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,47 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,24 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,10 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2134 dollárt adtak, 0,15 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,74 százalékkal drágult a dollár, 106,02 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,06 százalékkal, 1786,00 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,89 százalékkal, 1789,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik, és továbbra is a több mint egyéves csúcsok közelében mozog. A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,24 százalékos pluszban, 65,28 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 1,25 százalékos nyereségben, 62,44 dolláron forgott fél négykor.Kedden vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,05 százalékkal, 31 537,35 pontra, az S&P 500-as mutató pedig 0,13 százalékkal, 3881,37 pontra emelkedett, míg a Nasdaq Composite mutatója 0,50 százalékkal, 13 465,20 pontra csökkent.(MTI)