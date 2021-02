Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,17 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,39 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,08 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

Az indexek rekordértékeket döntöttek a hét elején, de fokozatosan csúsztak lejjebb, ahogy az amerikai államkötvényhozamok emelkedése felszította az inflációs félelmeket. Ezen aggodalmak hatására a befektetők profitot realizáltak a technológiai és a távközlési szektor magas árfolyamú részvényein. Nyitás előtt az Apple, a Microsoft, az Amazon és az Alphabet 0,2 százalék és 2,3 százalék közötti mínuszban forgott.

A Walmart, a világ legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánca 5 százalékos veszteségben várta a nyitást, mert a negyedik negyedévben a vártnál kisebb nyereséget termelt, a 2022-es pénzügyi évre pedig legfeljebb 5 százalékos bevételnövekedést valószínűsített.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat, kivéve Frankfurtot, ahol enyhe, 0,10 százalékos pluszban állt az irányadó index csütörtök délután fél négykor. A londoni FTSE-100 index viszont 1,27 százalékos, a párizsi CAC-40 0,33 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,72 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 0,37 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,22 százalékos mínuszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2075 dollárt adtak, 0,29 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,06 százalékkal gyengült a dollár, 105,79 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,41 százalékkal, 1783,61 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,48 százalékkal, 1781,30 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik, és napközben ismét több mint egyéves csúcson is járt.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,20 százalékos pluszban, 64,47 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 0,44 százalékos veszteségben, 61,41 dolláron forgott fél négykor.A Brent 65,50 dolláron, a WTI pedig 62,27 dolláron újabb több mint 13 havi csúcsot döntött napközben.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,29 százalékkal, 31 613,02 pontra emelkedett, míg az S&P 500-as mutató 0,03 százalékkal, 3931,33 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,58 százalékkal, 13 965,50 pontra csökkent.(MTI)