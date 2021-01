Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak hétfőn az irányadó New York-i tőzsdemutatók, a befektetők profitot realizálnak, miután a múlt héten a koronavírus elleni védőoltásokhoz és a várható amerikai gazdaságösztönző csomaghoz fűzött remények újabb történelmi csúcsokra hajtották fel az indexeket.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,27 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,56 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,16 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

Az egyes vállalatok közül különösen jelentősen, 8,53 százalékkal esett a nyitásban a Twitter árfolyama annak hatására, hogy a közösségi médiaóriás határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókját. Ez a döntés megfosztja a Twittert az egyik legnagyobb forgalmat generáló ügyfelétől, ráadásul azzal a kockázattal jár, hogy vitát szít és új szabályozást kényszeríthet ki.

Hasonló aggodalmak miatt esett, igaz, jóval kisebb mértékben, az Apple, az Alphabet és az Amazon árfolyama: a három óriásvállalat a hét végén eltávolította alkalmazáskínálatából ideiglenesen a Donald Trump híveinek körében népszerűvé vált Parler közösségi oldalt, így Trump elnök ott sem terjesztheti nézeteit. A kereskedés első percei után az Apple és az Amazon 1,7 százalékos, az Alphabet pedig 1,3 százalékos mínuszban forgott.

A Tesla-részvények árfolyama – profitrealizálás miatt – 6 százalék körüli mértékben csökkent. A múlt hónapban még majdnem duplájára nőtt az árfolyam.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken esnek az indexek. Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,12 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,14 százalékos, a párizsi CAC-40 1,08 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,97 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2153 dollárt adtak, 0,59 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,28 százalékkal drágult a dollár, 104,22 jenen forgott.



Esik az arany ára: az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,57 százalékkal, 1837,36 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,16 százalékkal, 1832,30 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is csökken.A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,43 százalékos mínuszban, 55,19 dolláron, míg a februári szállítású WTI 1,13 százalékos veszteségben, 51,65 dolláron forgott fél négykor.A rossz munkaerőpiaci adatok dacára pénteken emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékkal, 31 097,97 pontra, az S&P 500-as mutató 0,55 százalékkal, 3824,68 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,03 százalékkal, 13 201,98 pontra emelkedett.(MTI)