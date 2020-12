Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak hétfőn az irányadó New York-i tőzsdemutatók. A kockázatvállalási hajlandóságot szerte a világon visszafogja, hogy a koronavírus Angliában felbukkant új, az eddigieknél jóval fertőzőbb mutációja komoly gazdasági zavarokat okozhat.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,07 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,68 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,25 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken borús a hangulat. Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,52 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,86 százalékos, a párizsi CAC-40 2,93 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 3,04 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2216 dollárt adtak, 0,35 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,18 százalékkal drágult a dollár, 103,50 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára zuhan.

A legközelebbi, februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 4,08 százalékos mínuszban, 50,13 dolláron, a WTI pedig 4,22 százalékos veszteségben, 47,16 dolláron forgott fél négykor. A Brentet napi minimumán 49,20 dolláron, a WTI-t pedig 46,25 dolláron jegyezték.



Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,22 százalékkal, 1884,84 dollárra nőtt, míg a februári szállítású aranyé 0,31 százalékkal, 1882,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.Múlt hét pénteken csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,41 százalékkal, 30 179,05 pontra, az S&P 500-as mutató 0,35 százalékkal, 3709,41 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,07 százalékkal, 12 755,64 pontra esett. Napközben mindhárom index történelmi csúcson is járt.(MTI)