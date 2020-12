Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak szerdán az irányadó New York-i tőzsdemutatók, a befektetőket elkedvetlenítették a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,43 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,24 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,56 százalékos mínuszban indította a kereskedést.



Az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdán közzétett adatai szerint novemberben mindössze 307 ezerrel nőtt a magángazdaság nem mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban. Elemzők 410 ezres növekedést vártak novemberre az októberben mért 404 ezres emelkedés után.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,65 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,70 százalékos, a párizsi CAC-40 0,48 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,50 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2072 dollárt adtak, 0,02 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,22 százalékkal erősödött a dollár, 104,53 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,11 százalékos mínuszban, 47,37 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,13 százalékos veszteségben, 44,49 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1813,78 dollárra esett, míg a februári szállítású aranyé 0,15 százalékkal, 1821,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden mérsékelt pluszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,63 százalékkal, 29 823,92 pontra, az S&P 500-as mutató 1,13 százalékkal, 3662,45 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,28 százalékkal, 12 355,11 pontra emelkedett. Utóbbi két mutató történelmi csúcson fejezte be a kereskedést kedden.(MTI)