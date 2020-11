Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei. A koronavírus-járvány erős terjedése mellett rontja a hangulatot az is, hogy két hónapja először, a múlt héten már emelkedett az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma, ami a gazdaság lendületének megtörését jelezheti.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,23 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,26 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,20 százalékos mínuszban indította a kereskedést.



Az Egyesült Államokban továbbra is meredeken emelkedik az új koronavírussal megfertőződöttek száma. A járvány terjedését fékező intézkedések miatt újabb és újabb vállalkozások kényszerülnek tevékenységük felfüggesztésére és így munkavállalóik elbocsátására.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,95 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,77 százalékos, a párizsi CAC-40 0,71 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,88 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1824 dollárt adtak, 0,27 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,20 százalékkal drágult a dollár, 104,03 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A legközelebbi, januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,38 százalékos mínuszban, 44,17 dolláron, a WTI pedig 0,50 százalékos veszteségben, 41,80 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,74 százalékkal, 1857,55 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,95 százalékkal, 1856,00 dollárra esett a New York-i árupiacon.Szerdán érzékelhető mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,16 százalékkal, 29 438,42 pontra, az S&P 500-as mutató 1,16 százalékkal, 3567,79 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,82 százalékkal, 11 801,60 pontra csúszott le.(MTI)