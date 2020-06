Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek csütörtökön, a hangulatot a koronavírusos fertőzöttek számának növekedése és a magas munkanélküliségi adatok egyaránt rontják.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,39 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,38 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,18 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

Több amerikai állam – köztük Texas, Florida és Oklahoma – arról számolt be, hogy emelkedésnek indult a SARS-CoV-2 vírus által megfertőződöttek száma, ami kétségessé teszi a gazdaság gyors fellendülésének esélyét. Donald Trump amerikai elnök azonban szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államokban nem lesznek újra gyárbezárások.



“Védőoltás vagy ennek az egészségügyi problémának valamilyen megoldása nélkül, a járvány továbbra is gondokat fog okozni még akkor is, ha az Egyesült Államokban és Kínában valószínűleg már lefordult a csúcsról” – véli Nate Fischer, a Strategic Wealth Partners nevű vagyonkezelő vezető befektetési elemzője.A nagy nyugat-európai tőzsdéken is borúlátó a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,91 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,39 százalékos, a párizsi CAC-40 1,52 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,09 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1225 dollárt adtak, 0,18 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,20 százalékkal gyengült a dollár, 106,78 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,05 százalékos mínuszban, 40,69 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,50 százalékos veszteségben, 37,77 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,10 százalékkal, 1724,40 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,31 százalékkal, 1730,15 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,65 százalékkal, 26 119,61 pontra, az S&P 500-as index pedig 0,36 százalékkal, 3113,49 pontra csökkent, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,15 százalékkal, 9910,53 pontra kúszott fel.(MTI)