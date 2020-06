Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Erős, 2 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek csütörtökön. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve komor gazdasági előrejelzése mellett rontja a hangulatot az is, hogy öt hét folyamatos csökkenés után újra emelkedni kezdett az új koronavírussal megfertőződöttek száma az Egyesült Államokban.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 2,63 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,48 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 2,29 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A járvány második hullámának elindulásától tartó befektetők szabadulni igyekeznek az utazásokkal és szabadidő eltöltésével kapcsolatos vállalatok részvényeitől. A nyitás előtti elektronikus kereskedésben a United Airlines, az American Airlines, a Norwegian Cruise Line, a Royal Caribbean Cruises és a Wynn Resorts árfolyama 9 és 13 százalék közötti mértékben csökkent.



A bizonytalanságot jól jelzi, hogy a globális befektetői kockázatvállalási hajlandóság megítélésére is használt volatilitási mutató, a Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) június 1. óta először újra 30 pont fölött zárt szerdán, a mutató 16,25 százalékkal, 32,05 pontra nőtt. Minél nagyobb az index értéke, annál kedvezőtlenebbek a tőzsdei kilátások, és 20 pont fölött már pánikot jelez.A nagy nyugat-európai tőzsdéken is borúlátó a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,82 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 3,29 százalékos, a párizsi CAC-40 3,54 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 3,41 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1367 dollárt adtak, 0,04 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,14 százalékkal gyengült a dollár, 106,94 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 6,11 százalékos mínuszban, 39,18 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 7,22 százalékos veszteségben, 36,74 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,11 százalékkal, 1738,20 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 1,51 százalékkal, 1746,65 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,04 százalékkal, 26 989,99 pontra, az S&P 500-as index pedig 0,53 százalékkal, 3109,14 pontra csökkent, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,67 százalékkal, 10 020,35 pontra kúszott fel, először lépte át a 10 ezres küszöböt.(MTI)