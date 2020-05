Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek pénteken. A vártnál rosszabb áprilisi kiskereskedelmi adatok mellett rontja a hangulatot az amerikai-kínai feszültségek éleződése is.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,72 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,96 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,16 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A koronavírus-járvány miatti aggodalmak mellett feléledtek azok a félelmek, hogy újult erővel törnek felszínre az Egyesült Államok és a Kína közötti kereskedelmi feszültségek. Az amerikai kereskedelmi minisztérium pénteken közölte, hogy célzott intézkedéseket tesz annak megakadályozására, hogy a Huawei kínai telekommunikációs vállalat hozzá tudjon jutni amerikai technológiával készült csipekhez. Egyúttal jelezte, hogy utoljára hosszabbítja meg – ezúttal 90 nappal – az amerikai vállalatok exportengedélyét a Huawei viszonylatában. Válaszul Peking azzal fenyegetőzött, hogy újra listázni kezdi a “megbízhatatlan vállalatokat”, és vizsgálatot indít ellenük. Az amerikai nagyvállalatok közül erre a feketelistára felkerülhet az Apple, a Qualcomm és a Cisco is.

A nagy nyugat-európai tőzsdéken viszont derűlátás uralkodik. Péntek délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,90 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,78 százalékos, a párizsi CAC-40 0,04 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,34 százalékos pluszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0845 dollárt adtak, 0,35 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,28 százalékkal gyengült a dollár, 106,94 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára másfél havi csúcsra emelkedett azokra a jelekre, hogy kezd erősödni a nyersolaj iránti kereslet, miközben a nagy olajexportőr országok sorra jelentik be kitermelésük további önként vállalt csökkentését.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,64 százalékos pluszban, 31,64 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 4,14 százalékos nyereségben, 28,70 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,73 százalékkal, 1741,91 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,59 százalékkal, 1751,10 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Csütörtökön emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,62 százalékkal, 23 625,34 pontra, az S&P 500-as index 1,15 százalékkal, 2852,50 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,91 százalékkal, 8943,72 pontra kúszott fel.(MTI)