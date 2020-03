Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei kedden, a Wall Street történelmének egyik legrosszabb negyedévét záró napon, miközben egyre jobban látszik, hogy milyen nagy károkat okozott a gazdaságnak az olajárak összeomlása és az új típusú koronavírus által okozott járvány.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,53 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,46 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,44 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A Dow Jones, amely február közepén még történelmi csúcson járt, március utolsó napján több mint 18 százalékkal volt alacsonyabb az év eleji értékéhez képest, 1987 óta ez a legerősebb ütemű csökkenés. A S&P 500-as mutatónak 1938 óta a mostani volt a legrosszabb negyedéve, a mutató kosarát alkotó vállalatok piaci tőkeértéke több mint ötezermilliárd dollárral csökkent. A New York-i elektronikus tőzsde, a Nasdaq 2008 óta nem zárt ilyen rossz negyedévet.

Az elmúlt héten azonban összességében visszatért a bizalom a részvénypiacokra, köszönhetően annak, hogy szerte a világban a kormányok és a jegybankok példátlan mértékű, együttesen 10 ezer milliárd dollár értékben fogadtak el különböző monetáris és fiskális intézkedéseket a járvány által is sújtott gazdaságok megtámogatására. A bizonytalanságot ezzel együtt is jelzi, hogy a globális befektetői kockázatvállalási hajlandóság megítélésére is használt volatilitási mutató, a Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) még mindig a 2008-as mélypontok közelében mozog.



Hétfőn javította a hangulatot, hogy Kína feldolgozóipara márciusban felpattant és meglepő módon nőtt teljesítménye, jelezve, hogy az Egyesült Államokban is gyors fellendülés következhet a járvány miatti korlátozások feloldása után.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken enyhén emelkedtek a mutatók kedd délután. Fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,50 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,19 százalékos, a párizsi CAC-40 0,06 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,08 százalékos pluszban állt. Milánóban 0,15 százalékkal, Madridban pedig 1,16 százalékkal nőtt a vezető tőzsdeindex.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0969 dollárt adtak, 0,72 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,30 százalékkal erősödött a dollár, 108,14 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik annak nyomán, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott abban, megvitatják az energiapiacok stabilizálásának lehetőségeit.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,83 százalékos pluszban, 26,64 dolláron, míg a májusi szállítású WTI 3,53 százalékos nyereségben, 20,80 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,73 százalékkal, 1610,06 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 1,07 százalékkal 1625,50 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Kedden erős nyereségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 3,19 százalékkal, 22 327,48 pontra, az S&P 500-as index 3,35 százalékkal, 2626,65 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 3,62 százalékkal, 7774,15 pontra emelkedett.(MTI)