Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Jelentős csökkenéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei, miután újra fellángoltak az új koronavírus által okozott járvány gyors terjedése miatti félelmek. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, a légitársaságok árfolyamát pedig az utazások iránti kereslet gyors csökkenése húzta le.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,55 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,62 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 2,52 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

Az Egyesült Államokban eddig 11 halálos áldozatot követelt az új típusú koronavírus. Kaliforniában szerdán egészségügyi szükségállapotot hirdetett Gavin Newsom kormányzó, miután újkoronavírus-betegségben meghalt egy 71 esztendős férfi. Tízen az északnyugati Washington államban haltak meg, de a betegség már átterjedt New York államra, Nebraskára és Texasra is. Washington államban és Floridában már a hét végén kihirdették a rendkívüli állapotot.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is jelentős, 2 százalékot meghaladó mínuszokba fordultak át az irányadó indexek délutánra, jóllehet a kereskedést még mérsékelt nyereségekben indították annak nyomán, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán 50 milliárd dolláros támogatást ajánlott fel a járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítéséhez, a vezető jegybankok pedig sorra hajtanak végre kamatcsökkentést.

Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,04 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,08 százalékos, a párizsi CAC-40 2,29 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 2,17 százalékos mínuszban állt. Milánóban 2,30 százalékkal, Madridban pedig 2,79 százalékkal esett a vezető tőzsdeindex.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1195 dollárt adtak, 0,55 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,64 százalékkal gyengült a dollár, 106,83 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.



A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,37 százalékos mínuszban, 50,94 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 0,02 százalékos veszteségben, 46,76 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,54 százalékkal, 1660,63 dollárra, míg áprilisi szállításra 1,07 százalékkal 1660,60 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Szerdán erős nyereségekben zártak a New York-i tőzsdeindexek: a piacok megnyugvással vették tudomásul, hogy Joe Biden, az Obama-kormány alelnöke a szuperkedden tartott előválasztásokon megakasztotta Bernie Sanders vermonti szenátor menetelését az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltsége felé. A Dow Jones ipari átlag 4,53 százalékkal, 27 090,86 pontra, az S&P 500-as index 4,22 százalékkal, 3130,11 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 3,85 százalékkal, 9018,09 pontra emelkedett.(MTI)