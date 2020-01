Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei. A befektetők attól tartanak, hogy az új koronavírus által okozott, Kínában gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány visszaveti a kínai gazdasági növekedést. Nem tett jót a kockázatvállalási hangulatnak az sem, hogy a technológiai vállalatok gyorsjelentései felemásak voltak.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,33 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,52 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,69 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A Facebook 7,58 százalékos mínuszban indította a kereskedést, mert bár eredményei meghaladták a várakozásokat, a vállalat vezetése arra figyelmeztetett, hogy lassulni fog a növekedés, mert a vállalat az érett szakaszba lépett. A meredeken növekedő költségek ugyancsak megijesztették a befektetőket.

A Tesla viszont 8,75 százalékos nyereségben nyitott, és a részvények árfolyama most először átlépte a 600 dollárt, mert tavaly október-decemberben a második egymást követő negyedévben tudott nyereséget termelni az elektromos autókat gyártó vállalat.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken erős, 1 százalékot meghaladó mínuszokban álltak a mutatók csütörtök délután. A londoni FTSE-100 index 1,38 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,19 százalékos, a párizsi CAC-40 1,55 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,29 százalékos veszteséget mutatott fél négykor.Az új koronavírus eddig több mint hétezer embert fertőzött meg, és legalább 170 ember halálát okozta Kínában. Szórványos eseteket jelentettek több mint 20 országból, köztük Németországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából. A járvány felborította a globális utazásokat és az idegenforgalmat, megrázta a pénzpiacokat szerte a világban, számos vállalat pedig felfüggesztette működését Kínában.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön újabb rendkívüli ülést tart, hogy megállapítsa, nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet jelent-e a tüdőgyulladás-járvány. Múlt héten a bizottság még úgy látta, hogy korai nemzetközi szükséghelyzetet hirdetni.A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírusával azonos családba tartozó kórokozó (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. Lappangási ideje 2-10 nap lehet.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1023 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,07 százalékkal gyengült a dollár, 108,91 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára zuhan.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,36 százalékos mínuszban, 57,52 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 2,12 százalékos veszteségben, 52,20 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,46 százalékkal, 1577,60 dollárra nőtt.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,04 százalékkal, 28 734,45 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,06 százalékkal, 9273,40 pontra emelkedett, míg az S&P 500-as mutató 0,09 százalékkal, 3273,40 pontra süllyedt.(MTI)