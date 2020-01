TÅ‘zsde – CsÃ¶kkenÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei. A hangulatot jelentősen rontja a Kínában kirobbant, gyorsan terjedő tüdőgyulladás járvány miatti aggodalmak fokozódása, valamint a vegyesre sikeredett vállalati gyorsjelentések is.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,26 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,21 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,07 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A kaszinók és szállodák üzemeltetésével foglalkozó vállalatok, például a Wynn Resorts, a Melco Resorts & Entertainment és a Las Vegas Sands, amelyek bevételeik jelentős részét Kínában szerzik, a nyitás előtti kereskedésben 4-5 százalékos mínuszban forogtak.

A világ legnagyobb fogyasztásicikk-gyártója, a Procter & Gamble, valamint a Travelers biztosító társaság pedig a vártnál gyengébb negyedéves beszámolója miatt nagyjából 2 százalékos mínuszban várta a nyitást.

Kínában a tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedésének megfékezésére a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan után a vele szomszédos Huangkangban és Ocsouban is közlekedési zárlatot vezettek be. A fertőzöttek száma elérte a 620-at, a halálos áldozatok száma pedig 17-re növekedett.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,60 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,76 százalékos, a párizsi CAC-40 0,56 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,69 százalékos mínuszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1069 dollárt adtak, 0,26 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest viszont 0,38 százalékkal gyengült a dollár, 109,42 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára meredeken csökken.A legközelebbi, márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,39 százalékos mínuszban, 61,70 dolláron, a WTI pedig 2,71 százalékos veszteségben, 55,20 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,05 százalékkal, 1557,55 dollárra emelkedett.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,03 százalékkal, 29 186,27 süllyedt, míg az S&P 500-as mutató 0,03 százalékkal, 3321,75 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,14 százalékkal, 9383,77 pontra kúszott fel.(MTI)