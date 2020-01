TÅ‘zsde – CsÃ¶kkenÃ©ssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe csökkenéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei, az előző napok újabb rekordjai után a befektetők kivárnak, jóllehet a JP Morgan vártnál kedvezőbb beszámolójával jól indult az amerikai vállalatok negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonja.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,04 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,13 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,04 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A gyorsjelentési szezont a nagybankok nyitották meg: a vártnál jobb eredményeinek köszönhetőn a JP Morgan Chase 1,90 százalékos, a Citigroup pedig 2,70 százalékos pluszban forgott tőzsdenyitás után pár perccel, míg a Wells Fargo árfolyama több mint 3,5 százalékkal esett a csalódást okozó beszámolója miatt.

Elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500-as mutatót alkotó vállalatok nyeresége 0,7 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben. Ha előrejelzésük igaznak bizonyul, akkor október-decemberben már a második egymást követő negyedévben termeltek kevesebb nyereséget e vállalatok.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken alapvetően borús a hangulat. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,17 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,22 százalékos, a párizsi CAC-40 0,12 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,32 százalékos mínuszban állt.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1111 dollárt adtak, 0,19 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,09 százalékkal erősödött a dollár, 110,03 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,01 százalékos pluszban, 64,85 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 0,71 százalékos nyereségben, 58,49 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,31 százalékkal, 1545,85 dollárra süllyedt.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,29 százalékkal, 28 907,05 pontra, az S&P 500-as mutató 0,70 százalékkal, 3288,13 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,04 százalékkal, 9273,93 pontra nőtt, utóbbi két mutató történelmi csúcson fejezte be a napot.(MTI)