Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei kedden, miután hétfőn is mínuszban fejezték be a napot.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,14 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,12 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,08 százalékos mínuszban állt a kereskedés első öt perce után.

New York-i tőzsdenyitáskor a nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is mínuszba álltak az irányadó indexek. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,45 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,63 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,07 százalékos gyengülést jelzett.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1079 dollárt adtak a reggeli 1,1066 dollár után.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A Brent hordónként 1 cent mínuszban, 64,24 dolláron, míg a WTI 3 cent veszteségben, 58,98 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 0,52 százalékkal, 7,55 dollárral, 1472,45 dollárra nőtt.Hétfőn csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,38 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,32 százalékkal, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,40 százalékkal esett.(MTI)