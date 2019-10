Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán annak nyomán, hogy az amerikai gazdaság lendületvesztését jelezték a friss adatok.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,55 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,53 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,73 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A befektetők kockázatvállalási hajlandóságát erősen visszavetették a legújabb adatok, amelyek azt mutatják, hogy lassul az amerikai gazdaság növekedése, jórészt az elhúzódó amerikai-kínai kereskedelmi háború következményeként.

A kedden közzétett beszerzésimenedzser-index arról tanúskodott, hogy jelentősen csökkent a feldolgozóipar teljesítménye szeptemberben az Egyesült Államokban. Szerdán pedig a szeptemberi foglalkoztatási adatok azt mutatták, hogy lassul a munkaerőfelvétel.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,41 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 1,75 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 2,09 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0940 dollárt adtak, 0,09 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz. A japán jenhez képest 0,25 százalékkal gyengült a dollár, 107,47 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,39 százalékos mínuszban, 58,66 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 0,19 százalékos veszteségben, 53,52 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,86 százalékkal, 1501,75 dollárra nőtt.Kedden csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 1,28 százalékkal, 26 573,04 pontra, az S&P 500-as mutató 1,23 százalékkal, 2940,25 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,13 százalékkal, 7908,69 pontra zuhant.(MTI)