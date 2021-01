Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a főbb európai piacok

Az általános piaci óvatosság közepette enyhe csökkenéssel indult a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon hétfőn.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,18 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,59 százalékos, a párizsi CAC-40 0,48 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,71 százalékos, a madridi IBEX 35 index pedig 0,33 százalékos mínuszban indította a hetet. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,64 százalékos csökkenéssel nyitott.

Európában továbbra is a koronavírus-járvány gyors terjedésével, illetve az oltási kampányok haladásával kapcsolatos események állnak a befektetők figyelmének középpontjában. A forgalom várhatóan alacsony lesz, mivel a New York-i tőzsde nemzeti ünnep miatt, a Martin Luther King emléknap alkalmából, hétfőn zárva tart.

Az eurót 1,2068 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,09 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a márciusi határidős jegyzésekben. A Brent hordónként 0,60 százalékos mínuszban, 54,77 dolláron, a WTI pedig 0,38 százalékos veszteségben, 52,22 dolláron forgott kilenc órakor.

Az arany ára viszont emelkedik: az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánként 0,55 százalékos pluszban, 1836,55 dolláron állt, februári szállításra pedig 0,23 százalékos nyereségben, 1834,20 dolláron forgott a New York-i árupiacon.

Pénteken csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.



London 0,97 százalékos, Frankfurt 1,44 százalékos, Párizs 1,22 százalék, Milánó 1,13 százalékos, Madrid pedig 1,69 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 1,01 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,96 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,15 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,57 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,72 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,87 százalékos mínuszban zárt pénteken.(MTI)