TÅ‘zsde – CsÃ¶kkenÃ©ssel nyitottak a fÅ‘bb eurÃ³pai piacok

Csökkenéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,17 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,20 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,36 százalékos mínuszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,27 százalékkal esett a nyitásban.

Az eurót 1,0947 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,04 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.



Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,37 százalékos veszteségben, 54,27 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 0,40 százalékos mínuszban 50,12 dolláron forgott kilenc órakor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,20 százalékkal, 1576,55 dollárra nőtt.Pénteken mérsékelt veszteségekben zártak a legfőbb európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,51 százalékos, a DAX-30 index 0,45 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,14 százalékos mínuszban zárt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,27 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 0,25 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,18 százalékkal csökkent. New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,94 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,54 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig ugyancsak 0,54 százalékos mínuszban fejezte be a napot.(MTI)