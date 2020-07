Tőzsde – Csökkenéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Jelentős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken.

A befektetőket aggasztja az amerikai-kínai feszültségek fokozódása, valamint az új koronavírus által okozott fertőzöttek számának megugrása, amely kisiklathatja a járvány miatt recesszióba került gazdaságok fellendülését.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 1,32 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,45 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 1,20 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,37 százalékkal esett a nyitásban.

Az eurót 21 havi csúcs közelében, 1,1612 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,16 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz a csütörtöki záráshoz képest.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.



A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,32 százalékos mínuszban, 43,17 dolláron, a WTI pedig 0,46 százalékos veszteségben, 40,88 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1888,04 dollárra nőtt, míg az augusztusi szállítású aranyé 0,18 százalékkal 1886,60 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Csütörtökön vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,07 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,01 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,07 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 0,70 százalékkal, Madridban pedig 0,07 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,06 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,05 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,03 százalékos pluszban zárt.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,31 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,23 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,29 százalékos mínuszban fejezte be a napot.(MTI)