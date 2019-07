Továbbra sincs megállapodás Ankara és Washington között az észak-szíriai biztonsági övezetről

Törökország és az Egyesült Államok továbbra sem tudott megállapodni a harcok dúlta Szíria és Törökország határa mentén kialakítandó biztonsági övezettel kapcsolatos feltételekről.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerdai ankarai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Törökország által terrorszervezetnek tartott, az Egyesült Államok által viszont támogatott Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia észak-szíriai jelenléte akadályozza a megállapodást.

Törökország nemzetbiztonsági fenyegetésnek tekinti az YPG-t, amely több száz kilométer hosszan tartja fennhatósága alatt Északkelet-Szíriában a török határ menti területeket az Eufrátesz folyó és az iraki határ között. Ankara úgy tartja, hogy az YPG a Délkelet-Törökországban évtizedek óta fegyveres felkelést folytató, nemzetközileg is terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségese. Az Egyesült Államok ugyanakkor úgy vélte, hogy az YPG a leghatékonyabb partnere az Iszlám Állam dzsihadistái elleni harcban, és fegyverekkel látta el a kurd milíciát.



A biztonsági övezet létrehozásának ötletét január közepén Donald Trump amerikai elnök tűzte újból napirendre.Cavusoglu szerdán közölte: Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szombati telefonbeszélgetésük során jelezte, hogy James Jeffrey, az amerikai kormány Szíriáért felelős megbízottja új javaslatokkal érkezik majd Ankarába.Jeffrey hétfő óta a török külügyminisztériumban és a védelmi minisztériumban folytatott tárgyalásokat, szerdán pedig Ibrahim Kalin török elnöki szóvivővel találkozott.A török diplomácia vezetője szerdán kijelentette: az amerikai küldöttség új javaslatai nem kielégítőek. Rámutatott: a török és az amerikai fél még mindig nem jutott dűlőre abban, hogy a biztonsági övezet milyen széles legyen és kik ellenőrizzék. Cavusoglu leszögezte: Ankarának nagyon fontos, hogy az YPG teljes mértékben kivonuljon a térségből.A török külügyminiszter jelezte: úgy látják, hogy Washington halogatni akarja a biztonsági övezet kialakítását. Törökország türelme elfogyott – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minél hamarabb meg kéne állapodniuk a kérdésben, különben Ankara megteszi a szükséges lépéseket.Cavusoglu hétfőn a TGRT török kormányközeli hírtelevíziónak adott interjújában – a néhány hónappal ezelőtti kijelentéseihez hasonlóan – ismét kilátásba helyezte egy hadművelet lehetőségét, amennyiben az YPG részéről a fenyegetés továbbra is fennáll.Az NTV török hírtelevízió szerdai beszámolója szerint Jeffrey és Kalin megbeszélésén a török fél azt hangsúlyozta, hogy a biztonsági övezet csak egy olyan terv keretében alakítható ki, amely teljesíti Ankara elvárásait. Az Egyesült Államok ankarai nagykövetsége közleményt adott Jeffrey törökországi egyeztetéseiről. Mint írták: a tárgyalások pozitívak és gyümölcsözőek voltak, barátságos hangulatban teltek. Kiemelték: Jeffrey javaslatai Törökország biztonságának növelését célozták. Egyúttal nyomatékosították: türelmetlenek a megbeszélések folytatását illetően.Cavusoglu szerdai sajtótájékoztatóján általánosságban is szólt a 2011 óta zajló szíriai háborúról. A török külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a felek az elkövetkező napokban be tudják jelenteni az alkotmányozó bizottság felállítását.(MTI)