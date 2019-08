Továbbra is több a tisztázatlan kérdés az Est Media körül

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke, Dióslaki Gábor szerint az Est Media részvényeseinek jogukban áll tudni, hogy minek alapján értékelték 28,6 milliárd forintra a megvásárolt Delta Systems társaságot, ugyanakkor Balázs Csabának, az Est Media nagytulajdonosának az álláspontja az, hogy ez üzleti titoknak minősül – írta a Világgazdaság hétfői számában.

A TEBÉSZ elnöke a lapnak elmondta, hogy hivatalosan is kérik majd a társaság menedzsmentjétől, hogy tegyék nyilvánossá a dokumentumot, vagy legalább a cégértékelésre vonatkozó részét.

Balázs Csaba a Világgazdaságnak nyilatkozva úgy fogalmazott: “egy üzletrész vételárát a felek a szabad belátásuk alapján állapítják meg, és nem kötik mások orrára, hiszen üzleti titoknak minősül, amelyet még a részvényeseknek sem áll módjukban megismerni”.

Szerinte a társaság egyelőre nem készül arra, hogy kötelező vételi ajánlatott kell majd tenni a részvényeseknek.



A Világgazdaság írt arról is, hogy a híresztelések szerint a háttérben jelenleg is zajlanak egyeztetések a 4iG-vel az Est Media és vele együtt a Delta Systems megszerzésére.A 4iG ugyanakkor arról tájékoztatta a lapot, hogy nem tett és a jövőben sem tesz ajánlatott a Delta Kft. vagy az Est Media társaságokra. Megerősítették azt is, hogy potenciális partnerként sem számolnak a Delta Systemsszel.(MTI)