Továbbra is óvatosan bővítenék a létszámot a munkáltatók

A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben a hazai munkáltatók 2021 első negyedévében átlagosan 3 százalékkal tervezik bővíteni jelenlegi munkaerőkeretüket – derül ki a ManpowerGroup ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből. Csupán a cégek 22 százaléka számít arra, hogy a munkaerő-felvételi aktivitásuk egy éven belül visszatérhet a járványhelyzet előtti szintre.

A több mint 500 megkérdezett magyarországi munkáltató válaszai alapján a jövő év elején is óvatos létszámtervezés zajlik a hazai cégeknél. A harmadik negyedévre tervezett 5 százalékos létszámcsökkentést követően immár ez lesz a második negyedév, amikor a szezonális hatásokat kiszűrve ismét mérsékelt, 3 százalékos munkaerő-felvételi szándék érvényesül majd az ágazatok többségében.

„A kutatás során ezúttal azt is megkérdeztük a cégektől, hogy mikorra számítanak arra, hogy visszatér a COVID-19 előtti időszak munkaerő-felvételi aktivitása – mondta Fehér Tamás, a ManpowerGroup ügyvezető igazgatója. – A válaszadók mindössze 10 százaléka várja ezt 2021 szeptemberének végéig, további 12 százalék a jövő év utolsó negyedére teszi ennek bekövetkeztét. Nem kevesebb, mint 67 százaléknyian ugyanakkor úgy nyilatkoztak, hogy a korábbi létszámnövelési mértékek belátható időn belül nem fognak visszatérni.”

Vannak azonban olyan szektorok, amelyek már az első negyedévben is komoly mértékű létszámnövelésben gondolkodnak: a gyártás-termelésben 9, a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén, illetve az építőiparban 5-5 százalékos a tervezett felfutás. Az étterem-vendéglátás szektor azonban továbbra is a legnagyobb vesztese a jelenlegi járványhelyzetnek: itt a jövő év elején további 13 százalékos létszámleépítés szerepel a várakozások között.





A legoptimistábban a nagy, 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégek döntéshozói nyilatkoztak: ebben a körben a tervezett bővítés mértéke a kilenc százalékot is elérheti. A legkevésé a 10 fő alatti mikrovállalkozások bizakodóak: ebben a körben átlagosan 4 százalék lehet az elbocsátások mértéke a következő hónapok során

Regionális bontásban is komoly eltérések tapasztalhatók a munkáltatók szándékait illetően. Miközben a Közép-Magyarországi Régióban a 12 százalékot is eléri a tervekben szereplő bővülés, az ország déli részén – a dél-dunántúli és dél-alföldi régiókban 6-6 százalékos további átlagos leépítésen gondolkodnak a vállalkozások vezetői. Érdekes ellentét, hogy miközben Pest megyében 12 százalék körüli növekedés várható, Budapesten további 4 százalékos leépítés rajzolódik ki a várakozásokból. Ennek oka lehet többek között az, hogy a fővárosban koncentrálódik számos olyan szolgáltatás, amelyekre a koronavírus továbbra is erős negatív hatást gyakorol.

A ManpowerGroup Munkaerőpiaci Előrejelzése globális szinten 43 ország és térség 38 ezer munkáltatójának válaszai alapján áll össze. Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi első negyedéves kilátások a középmezőny alsó részén szerepelnek. A legpozitívabb várakozásokat Tajvanban (+23%) és az Egyesült Államokban (+17%) és Szingapúrban (+15%) regisztrálták, a lista alján kilenc olyan ország található, ahol visszaesés vagy stagnálás várható. A vizsgált körben szereplő uniós országok közül az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Szlovákiában, Franciaországban, Horvátországban, Szlovéniában és Csehországban is kedvezőtlenebbek a kilátások, mint Magyarországon, miközben Csehország és Olaszország vállalatai a magyar várakozásokkal azonos, 3 százalékos létszámbővülést terveznek.

ManpowerGroup

A ManpowerGroup naponta több mint 600 000 munkavállalót és több mint 400 000 vállalatot kapcsol össze világszerte. 80 országban. Közel 3 500 irodáján keresztül kínálja megoldásai széles választékát, választ adva a munkaerő-piaci nemzetközi és helyi kihívásaira. Évente körülbelül 3,4 millió munkavállaló elhelyezkedésében segédkezik, világszerte közel 400.000 ügyfelet kiszolgálva.

Magyarországon a ManpowerGroup immár 30 éves tapasztalattal rendelkezik munkaerő közvetítés és kölcsönzés területén. Országszerte 5 irodában, közel 90 állandó munkatársat foglalkoztat. 2005 óta foglalkozik speciális szakemberek és vezetők felkutatásával, 2015-ben pedig elindította az Experis márkát Magyarországon, amely elsősorban IT és mérnöki területeken közvetít szakembereket, közép- és felsővezetőket teljes-, vagy projekt alapú foglalkoztatási formákban.