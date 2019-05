TovÃ¡bbra is az ingatlanpiac a legvonzÃ³bb befektetÃ©si Ã¡gazat

Mérséklődött az összeolvadások és felvásárlások (M&A) magyarországi piaca tavaly, a legvonzóbb befektetési célpont továbbra is az ingatlan és a technológiai szektor volt, a külföldi befektetők aránya a korábbi évekhez képest ismét nőtt – derül ki az EY elemzéséből.

Magyarországon az EY közleménye szerint 2018-ban 107 felvásárlási tranzakciót jelentettek be, 20 százalékkal kevesebbet az előző évi 133-nál. Az M&A piac becsült értéke 3,35 milliárd dollárra csökkent az előző évi 4,02 milliárd dollárról – mutat rá az EY M&A Barométer felmérése, amely minden évben összesíti a nyilvános hazai tranzakciókat.

A 100 millió dollár alatti tranzakciók átlagos becsült értéke 17,8 millió dollár volt 2018-ban, ugyanakkor az ügyletek értékét csak 19 esetben hozták nyilvánosságra. Ezek közül öt tranzakció értéke haladta meg a 100 millió dollárt.



A befektetők számára változatlanul az ingatlanszektor volt a legvonzóbb terület. Az ágazatban 27 tranzakciót jelentettek be, ami megegyezik az egy évvel korábbi értékkel. Emellett élénk volt az IT és technológiai, valamint a kereskedelemhez és a fogyasztáshoz köthető szektor (15-15 lezárult ügylet) is.A kedvező gazdasági környezet ellenére a hazai tranzakciós piacra is érezhető hatással volt a bizonytalan geopolitika hangulat. Az ingatlanszektoron kívül a tranzakciós folyamatok lelassulása tapasztalható. Megfigyelhető egyfajta kivárás a szereplők részéről, ami mind az eladók, mind a vevők oldalán jelentkezik – értékelte az eredményeket Nagy Ferenc, az EY tranzakciós üzletágának szakértője.Bár a hazai felvásárlások és összeolvadások közel felénél magyar társaság volt a vevő, a három legnagyobb üzletből kettőt külföldi vállalatok kötöttek. A külföldi befektetők aránya az előző évi 28 százalékról 40 százalékra emelkedett. A magyar társaságok által külföldön végrehajtott akvizíciók száma az előző évi 12-ről tavaly 13-ra nőtt.Az elmúlt év legnagyobb tranzakciója az itthon piacvezető állateledel-gyártó vállalat, a Partner in Pet Food csoport felvásárlása volt, a cégért 607 millió dollárt fizetett a Cinven magántőke-befektető társaság.A stratégiai befektetők aránya tavaly markánsan emelkedett, a 107 tranzakcióból 79-ben volt stratégiai befektető, míg 2017-ben a 133 tranzakcióból 85-ben. Az idén várhatóan ismét a pénzügyi befektetők aránya fog nőni a frissen indult kockázati tőkealapok egyre nagyobb aktivitásának köszönhetően – jelezte a EY tanácsadója.(MTI)