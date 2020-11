További növekedési terveinek finanszírozásához tervez tőkeemelést az AutoWallis

November 30-án tartja rendkívüli közgyűlését az AutoWallis, melyen a részvényesek többek között a társaság alaptőkéjének maximum hat milliárd forintra történő felemelésére, valamint saját részvények vásárlására szóló igazgatósági felhatalmazásról dönthetnek. A felhatalmazások célja, hogy a tőzsde autós vállalata tovább folytassa tavaly meghirdetett növekedési stratégiájának megvalósítását, melyhez kapcsolódóan idén már hat jelentős üzletfejlesztést, akvizíciót jelentett be a vállalat.

Az AutoWallis tavaly hirdette meg növekedési stratégiáját, melyben 2018-as (65,5 milliárd forint) árbevételének duplázását tervezi 2024-re, valamint azzal számol, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója lesz. A stratégia megvalósítása a COVID-19 járvány ellenére jól halad, a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat az idei évben már hat jelentős üzletfejlesztést, akvizíciót jelentett be (az érintett tranzakciók: a legnagyobb magyar Opel és KIA kereskedés megszerzése; a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának megkezdése; a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedés átvétele; részesedésszerzés a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozíciójú, hét jelentős autómárkát értékesítő és szervizelő Iniciál Autóházban; valamint az Opel importőri jog megszerzése Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Szlovéniában és Magyarországon), melyek finanszírozását elsősorban már meglévő források felhasználásával, vagy a korábbi felhatalmazás alapján tőkeemelés útján valósította, illetve valósítja meg.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy a jelenlegi változékony gazdasági környezetben a már bejelentett tranzakciókon felül is keresik a további növekedési lehetőségeket, mivel megítélésük szerint a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés új befektetési, akvizíciós, piacszerzési és üzletfejlesztési lehetőségeket teremtett az AutoWallis számára, amit a lehető legjobban ki szeretnének használni, hiszen mára a stratégiának megfelelően olyan konszolidációs platform jött létre az AutoWallisban, mely minden csatlakozónak versenyelőnyt és stabilitást jelenthet. Ezen tranzakciók finanszírozását részben új részvények kibocsátásával kívánják megvalósítani, így a jelenlegi 3,7-ről maximum 6 milliárd forintra történő alaptőkeemelés lehetőségének megteremtését javasolják a társaság részvényeseinek. Ez a felhatalmazás lehetőséget biztosítana arra is, hogy az AutoWallis – megfelelő tőkepiaci körülmények esetén – először vonjon be forrást a tőkepiacról intézményi és magánbefektetőktől.

A közgyűlés napirendjén szerepel – az alapszabály technikai jellegű módosítása mellett – saját részvény, saját kötvény, illetve a jövőben akár átváltható kötvény vásárlásra és elidegenítésre szóló új felhatalmazás is. Ezek célja, hogy a társaság saját részvényeket vásárolhasson, és azokat felhasználhassa többek között akvizíciók finanszírozására, vagy akár újabb Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) indítására.

