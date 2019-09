Tovább nőtt a SAP magyarországi árbevétele tavaly

Tovább növelte bevételét az SAP Magyarországon, a szoftvercég tavaly 36,6 milliárd forint árbevételt ért el, csaknem 2 milliárd forinttal többet az előző évinél – mondta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a vállalat évértékelőjén tartott sajtótájékoztatón hétfőn.

A cégvezető az MTI-vel közölte: jelentős projekteket zártak a pénzügyi, a kereskedelmi, a felsőoktatási szektorokban. Példaként említette, hogy 15 hazai felsőoktatási intézményben működik már integrált, SAP technológián alapuló informatikai rendszer az intézményirányítási, a gazdálkodási, a kontrolling, a HR folyamatok kezelésére.

A munkaerőhiány a szoftverigényekre is hatással van. Tovább erősödik a felhőalapú technológiák iránti igény a munkahelyeken. Ezzel összecseng, hogy az IDC piackutató szerint tavaly 38 százalékkal, 77 milliárd forintra nőtt a felhőszolgáltatások piaca az országban, és idén is kétszámjegyű növekedés prognosztizálható. Pintér Szabolcs emlékeztetett, az SAP több éve folyamatosan bővíti az innovatív megoldások kínálatát, és már mesterséges intelligencia képességeket is ajánl a magyar szervezeteknek. A vállalat tagja a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak.



Az ügyvezető szerint a növekedésük egyik hajtóereje a vállalatirányítási rendszerek megújítása lesz, mivel 2025-ben megszűnik az SAP legrégebbi verziójú rendszereinek támogatása, és már most mind több vállalat indítja el központi IT-rendszerének akár egy évnél is tovább tartó megújítását. Mindezeknek is köszönhetően robosztus, a teljes hazai IT-piac bővülési üteme feletti növekedést vár idei évre az SAP Hungary első embere.A tájékoztatás szerint naponta 2000-nél több magyarországi ügyfelük 50 ezernél több felhasználója használja megoldásaikat, és új megrendeléseik száma leginkább a kis- és középvállalati szektorban bővül.A nemzetközi feladatokat is ellátó, magyarországi SAP-nál csaknem 1200-an dolgoznak, és jelenleg 20-féle munkakörbe keresnek új munkatársakat.A német gyökerű SAP a vállalati alkalmazások legnagyobb, globális szereplője. A 100 ezer dolgozót foglalkoztató szoftvercég éves árbevétele megközelíti a 25 milliárd eurót, megoldásait mintegy félmillió vállalat használja a világ szinte minden országában.(MTI)