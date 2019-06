Tovább nő a családbarát élmények internetes eladásának piaca

Közel háromszor több családbarát élményt adott el tavaly az online kuponos kereskedelemmel foglalkozó piacvezető Bónusz Brigád, míg 2017-ben még csak 15 825 ilyen bónuszt értékesítettek, addig tavaly már 46 813-at. Az idén tovább nőtt a kereslet, mivel január-áprilisban már 11 349 családbarát élmény adtak el, miközben a kosárérték 11,3 százalékkal emelkedett, és a több mint százezer vásárló átlagosan 10 623 forintot költött az oldalon.

A Bónusz Brigád és a GKI Digital kutatása szerint idén a legnépszerűbb családos program a több ezer vásárolt bónusszal a 3D minigolfozás volt, a második pedig egy fővárosi fürdő gastro-wellness élményfürdőzése lett. Több ezer bónusz fogyott idén a különböző moziélményekből is: a 8D mozi és az exkluzív kialakítású mozik is az élen végeztek a családbarát programok között.

Sokan egyedülálló élményeket keresnek, a kereskedelmi oldal látogatóinak 45 százaléka új dolgokat akar kipróbálni, 2019-ben a legnépszerűbb bónuszok között végzett a barlangi paintball csata, az alpakasimogatás és a gravitációt legyőző trambulinozás.



Az oldal látogatóinak közel 70 százaléka utazásokat keres: a legnépszerűbb családbarát utazásnak tavaly is és eddig az idén is egy négycsillagos hotel wellness- és gasztroutazása bizonyult.Egy korábbi felmérés szerint a vevők 67 százaléka azért vásárol kuponos oldalakon, mert így a legjobb áron jut minőségi élményekhez, 33 százalék szerint új dolgokat próbálhat ki, 28 százalék pedig bízik az itt kínált termékekben és szolgáltatásokban. Az adatok szerint azoknak a magyaroknak száma, akik az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer már vásároltak interneten, eléri a 3,2 milliót. Ebből 1,8 milliónyian már kerestek fel kuponos oldalt is, ahol regisztráltak, de nem mindegyikük vásárolt. A Bónusz Brigád felületein eddig 1,5 milliónyian regisztráltak és 600 ezren vásároltak.(MTI)