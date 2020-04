Tovább lassult a járvány Németországban, de újabb szigorítást vezethetnek be a határon

Tovább lassult a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzöttek számának alakulásáról hétfőn megjelent adatok alapján, de a vírus terjedését akadályozó intézkedéseket újabb határellenőrzési szigorítással egészíthetik ki.

A szövetségi kormányban alakított úgynevezett koronavírus-kabinet hétfői ülésén megtárgyalják a belügyminisztérium előterjesztését arról, hogy vezessék be a Hollandiával és Belgiummal, valamint a Lengyelországgal és Csehországgal közös határszakaszon is az országhatár többi részén (az Ausztriával, Svájccal, Franciaországgal, Luxemburggal és Dániával közös szakaszon) március 16. óta érvényesített előírást, miszerint állandóan ellenőrizni kell az átkelő forgalmat, és csak a halaszthatatlan ügy miatt érkezőket szabad beléptetni.

A javaslat támogatottsága nem egyöntetű. A hosszú várakozási idő súlyos zavarokat okozhat a szállítási láncolatokban – mondta a Hendrik Wüst, a holland határ mellett fekvő Észak-Rajna-Vesztfália tartomány közlekedési minisztere a Focus online hírportálnak, rámutatva, hogy Hollandia az egyik legfontosabb nyugat-európai logisztikai központ, az EU-ban értékesített déligyümölcsök jó részét például a rotterdami kikötőben hajózzák be.

A koronavírus-kabinet ülésén egy sor további előterjesztésről is tárgyalnak. Elindíthatnak például egy újabb gazdasági mentőcsomagot, amely a közepes méretű vállalatok támogatását szolgálja. Sajtóértesülések szerint a csomag legfőbb eleme, hogy az állam korlátozott időre 100 százalékos garanciát vállal az ebbe kategóriába tartozó cégeknek adott bankhitelekre. Vállalkozásonként legfeljebb 500 ezer eurónyi (mintegy 180 millió forint) hitel törlesztésére lehet állami garanciát kérni. A program keretösszege 300 milliárd euró.



Így a március közepe óta sorozatban bejelentett válságkezelő intézkedések – a vissza nem térintendő azonnali támogatások, a rövidített munkaidőre átállított dolgozók bértámogatása, a hitelprogramok és hitelgarancia-vállalási programok – keretösszege együttvéve átlépheti a kétezer milliárd eurós határt.A koronavírus-kabinet hivatalosan nem létező testület, csupán informális egyeztető fórum, az elnevezés így csak idézőjelben szerepel (“Corona-Kabinett”) a belső kormányzati dokumentumokban. Hetente rendszerint kétszer ülésezik, hétfőn szűkebb körben, a kancellár és a kancelláriaminiszter, a pénzügyi, a belügyi, az egészségügyi és a védelmi tárca vezetőjének részvételével, csütörtökön pedig az adott ügyekben érintett további minisztériumok vezetőivel. A döntéseket a kormányüléseken öntik hivatalos formába – írta a Welt am Sonntag című lap.Az amerikai Johns Hopkins Egyetem hétfő délelőtti adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) bizonyítottan hordozó emberek száma ugyan Németországban átlépte a 100 ezres határt, de csökkent a napi új igazolt fertőzöttek száma, mérséklődött a fertőzöttek összesített számának növekedési ideje, és tovább emelkedett a fertőzöttek számának duplázódási ideje.A kimutatás szerint országszerte 100 123 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ami 4031 esettel több az egy nappal korábbi 96 092 ezernél. Az előző héten még többnyire 6000 körül volt a napi új igazolt fertőzések száma.A vírust bizonyítottan hordozók száma 4,19 százalékkal emelkedett vasárnaphoz képest. Ez az utóbbi napok legalacsonyabb értéke.A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás alapján a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 10 nap. Ez vasárnap és szombaton még 9, pénteken pedig 8 nap volt. A szövetségi kormány szerint az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez a 14 nap körüli szintre kell emelni a duplázódási időt, mert két hét a súlyos betegek átlagos kezelési ideje.A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma 1444-ről 1584-re emelkedett.A betegségből 28 700 igazolt fertőzött lábalt ki, szemben az egy nappal korábbi 26 400-zal.(MTI)