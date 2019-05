Az elektronikusan fizetett közüzemi és a háztartásokhoz köthető egyéb számlák 75,9 százalékát határidőre rendezték a fogyasztók tavaly, míg 2017-ben 73 százalékos volt ez az arány – derül ki a Díjnet e-számlakezelési szolgáltató összesítéséből.

A Díjnet szerdai közleménye szerint az elemzés a Díjneten tavaly befizetett több mint ötmillió számla összesített adatai alapján készült.

A tájékoztatás szerint javulás tapasztalható a késve kiegyenlített számláknál is. Tavaly a befizetések 4,8 százalékával csúsztak több mint 15 napot a fogyasztók, az egy évvel korábbi 5,7 százalék után.

A 30 napon túl befizetett számlák aránya is tovább csökkent, a teljes számlaforgalom 1,8 százalékát tette ki tavaly.



Javulás volt a 60 napnál nagyobb elmaradásoknál is, ami azért érdekes, mert az áram- és a gázcégek ekkora késésnél dönthetnek a szolgáltatás kikapcsolásról. Az áramszámlák 0,3, a gázszámlák 0,4 százalékát fizették be több mint 60 nappal a határidő után. Ez az arány a távközlési számláknál a legalacsonyabb, 0,1 százalék, míg a biztosítási típusú szolgáltatásoknál legmagasabb, 2 százalék.A legpontosabban az országos cégek ügyfelei fizettek tavaly, 76,2 százalékban határidőig. A fővárosi szolgáltatók ügyfelei valamivel pontosabban rendezték a számláikat, mint a vidékieké: előbbiek 75,8 százaléka, utóbbiak 73,3 százaléka teljesített határidőre.Az elmaradásoknál hasonló a sorrend, az országos szolgáltatók számláinak 1 százalékát fizették be több mint egyhónapos csúszással, a budapesti cégeknél 3, a vidékieknél pedig 3,4 százalék volt ez az arány.A szolgáltatás típusa alapján a legpontosabban a távhőszámlát rendezték a Díjnet rendszerét használó ügyfelek, 81,4 százalékban határidőre. A távközlési szolgáltatásokat az emberek 76,9 százaléka fizette pontosan tavaly, az áramot 76,1 százalék, gázt 74,7 százalék, majd a víz- és csatornaszolgáltatások következtek 73,2 százalékkal. Legkevésbé a biztosítási szolgáltatások díját egyenlítették ki határidőre, csak 57 százalékban.A nagyobb értékű számlák befizetésével inkább késtek a fogyasztók. Míg darabszámra a kibocsátott számlák 75,9 százalékát fizették be pontosan, a forintértéket nézve csak a teljes kiszámlázott összeg 73,8 százalékát.Az összesítésből az is kiderül, hogy az elektronikus számlafizetők jobban betartják a határidőket, mint a számlákat hagyományosan rendezők. Míg a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított papíralapú budapesti számláknál az egy hónapnál hosszabb elmaradás a díjösszeg 8,3 százalékát érintette tavaly, addig a Díjneten rendezett fővárosi számláknál a fizetendő összegek 3,3 százalékánál volt 30 napon túli elmaradás.Tavaly 5,6 millió fizetési tranzakciót hajtottak végre a Díjneten keresztül, egymillióval többet, mint 2017-ben. A tranzakciók összege 50 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 45,2 milliárdról. Az e-számlafizetési platform már 30 cég számláit kezeli, országos és regionális szolgáltatókét egyaránt, felhasználóinak száma meghaladja a 690 ezret.(MTI)