Tovább emelkednek a bérek a b. Braun gyöngyösi gyárában

2025-ig bezárólag a vállalat több mint 400 további munkalehetőséget teremt a régióban Magyarország egyik legjelentősebb, több mint 30 milliárd forintos beruházása eredményeként.

A B. Braun Medical Kft. gyöngyösi gyárában 2020-ban újabb, 8-10%-os sávos alapbéremelésben részesülnek a szerelék-összeállító munkatársak, akiknek több mint kétharmada a tízszázalékos béremelést kapja. Emellett 47 800 Ft-ra emelkedik a jelenléti bónusz összege, és az órabéres munkavállalók havi bruttó 15 747 Ft-os SZÉP-kártya-juttatásban is részesülnek, valamint új elemként jelenik meg a teljesítménybónusz, amelynek összege akár bruttó 30 000 Ft is lehet egy hónapban.

A bér- és juttatások emeléséről szóló megállapodást a vállalat vezetősége 2020. február 4-én írta alá a B. Braun Vasas Szakszervezet képviselőivel. Ennek értelmében 2020-ban a 4. hónap után elérhető legalacsonyabb órabérrel, a jelenléti bónusszal, valamint SZÉP-kártya-juttatással egy szerelék-összeállító dolgozó havi fizetése bruttó 360 896 Ft, amely mellé akár bruttó 30 000 forint teljesítménybónusz is elérhető.

A B. Braun Medical Kft. folyamatosan bővülő gyöngyösi orvosieszköz-gyára a város legnagyobb munkaadójaként 1600 munkavállalónak nyújt stabil, megbízható munkahelyet. Hónapokon belül átadják a cég új gyáregységét is, amely 2025-ig bezárólag több mint 400 további állást kínál a régióban.

„Vállalatcsoportunk számára kiemelten fontos, hogy dolgozóink elégedettek és elkötelezettek legyenek, hiszen csakis velük együtt valósulhatjuk meg közös küldetésünket: megóvni és javítani az emberek egészségét. Célunk, hogy versenyképes munkabérrel és széleskörű juttatásokkal viszonozzuk munkatársaink minőségi munkáját és elkötelezettségét” – nyilatkozta Horn Péter, a B. Braun-csoport vezérigazgatója a bérmegállapodás kapcsán.

A jelentős bérfejlesztés mellett a munkavállalók az alábbi juttatásokban is részesülhetnek 2020-ban:

az ajánló bruttó 150 000 Ft bónuszban részesülhet. Ehhez az szükséges, hogy az általa ajánlott munkatárs 1 évet dolgozzon a vállalatnál. Törzsgárda jutalom, amire a munkavállalók 5 év után jogosultak. Az összeg alakulása a vállalatnál eltöltött évektől és az illető havibérétől függ.

A fent említett juttatásokon kívül a B. Braun 2020-ban is folytatja a gyáregységben működő egészségmegőrzési programját, valamint kulturális programok és események szervezését is támogatja. Emellett a cég továbbra is működteti szociális támogatási programját, amellyel a váratlanul nehéz helyzetbe került munkatársait segíti.

Braun-cégcsoportról

A német tulajdonban lévő B. Braun-cégcsoport 1839-es alapítása óta vállal tekintélyes szerepet az egészségügy számos területén. A multinacionális, ugyanakkor családi vállalkozás napjainkban 64 országban, 64 ezer munkatárs szakértelmével kínálja szolgáltatásait és termékeit az egészségügyi ellátórendszer különböző területein.

Magyarországon a vállalatcsoportot az orvosi eszközök fejlesztésével és gyártásával foglalkozó B. Braun Medical Kft., az orvosi eszközök kereskedelmével foglalkozó B. Braun Trading Kft. és a dialízishálózatot üzemeltető B. Braun Avitum Hungary Zrt. képviseli. A három cég hazánkban 2500 munkatárs számára jelent biztos és kiszámítható munkahelyet, további 1000 magyar munkahely megtartása pedig közvetve kapcsolódik sikeres tevékenységükhöz. A cégcsoport több mint 50 milliárd forintos éves árbevételével a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb szereplője.