TovÃ¡bb emelkedett a halottak, illetve a fertÅ‘zÃ¶ttek szÃ¡ma OlaszorszÃ¡gban

Huszonegyre emelkedett a halottak és nyolcszázhuszonegyre a fertőzöttek száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében – közölte Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője péntek esti tájékoztatóján.

Angelo Borrelli elmondta, hogy a fertőzöttek közül 412 személy pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztre, de tünet nélküliek, vagy enyhe tüneteket mutatnak.

A kórházban kezeltek között 64-en vannak intenzív osztályon. Negyvenhat személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A halottak jelentős többsége jóval nyolcvan év fölötti, és más betegség miatt is kezelt személy volt. A polgári védelmi hatóság péntektől naponta egyszer közli a hivatalos adatokat a félelemkeltés fokozásának elkerülésére.

Újságírói kérdésre válaszolva Angelo Borrelli megerősítette, hogy a lombardiai vesztegzár térségében található kórházak nem tudnak több beteget ellátni. Lodi kórházában pénteken mintegy száz személy jelentkezett koronavírus-tünetekre panaszkodva. A polgári védelem vezetője hangsúlyozta, hogy az olasz egészégügyi hatóságok azonnal léptek, és a kórház segítségére siettek. A válságövezettel határos Cremona kórházának egyik orvosa a SkyTg24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, minden orvos és ápoló egy hete majdnem megállás nélkül dolgozik.



Angelo Borrelli hozzátette, hogy a római kormány a következő órákban rendkívüli intézkedéseket jelent be a koronavírus sújtotta térségek gazdasági támogatására. A tervezett intézkedések közt szerepel a közüzemi és biztosítási díjak, adó- és hitelkötelezettségek felfüggesztése. Segítséget kívánnak nyújtani a máris jelentős kieséssel számoló kereskedelemnek, idegenforgalomnak és kulturális életnek is.Dario Franceschini kulturális miniszter elmondta, hogy az Észak-Olaszországban a bezárt múzeumok, színházak, mozik újranyitásával akarják oldani a félelem okozta bénultságot, de erről területtől függően döntenek. “A józan észt kell követni, nem lehet először mindent bezárni, azután meg mindent megnyitni” – mondta Franceschini. A vesztegzár övezeteiben március 2-án megnyitják a postahivatalokat a nyugdíjak kifizetésére. Március 3-án a római külügyminisztérium egyeztetést tart az olasz export helyzetéről.Giulio Gallera lombardiai jóléti tanácsos a tartománynak a vesztegzáron kívüli térségében is az óvintézkedések meghosszabbítását szorgalmazta a következő hétre is, mivel a fertőzés nem csökkent. Egyelőre nem jelentették be, hogy az iskolákat és templomokat hétfőtől újranyitják-e.Hatósági vizsgálat indult a szájmaszkot és fertőtlenítőszereket többszörös áron forgalmazók ellen. Egy férfi tréfából a lombardiai Bergamo kórházából posztolt képet magáról, fertőzőttnek tetetve magát. Feljelentést indult ellene.(MTI)