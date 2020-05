TovÃ¡bb csÃ¶kkent 2019-ben a boltok szÃ¡ma

Tíz év alatt 25 ezerrel, egy év alatt kétezerrel csökkent a boltok száma, a legfrisebb statisztika szerint. Most már csak 127 ezer boltba mehetünk vásárolni. Több a bolt nélküli település is. Változtak a vásárlási szokások. Szorít a webáruház is.

2010-ben a kiskereskedelmi értékesítőhelyek száma 152 ezer volt, azóta a boltos kör folyamatosan szűkül, 2019-ben már 25 ezerrel kevesebb értékesítőhelyre mehettünk vásárolni. Szerepet játszott ebben a fogyasztói piac, a vásárlási szokások folyamatos átalakulása, ami világszerte jellemző, így például a webkereskedelem térhódítása, de a nagyobb alapterületű áruházak súlya is. A hazai kereskedelem szervezetrendszerének átalakulását befolyásolta az is, hogy a nemzetgazdaság más szakterületein a beruházásokkal, fejlesztésekkel, vagy például az úthálózat korszerűsítésével együtt új piacterek nyíltak meg, erősödtek, új áruházakkal, egyes régiek pedig gyengültek, teret veszítettek.

A boltos piac folyamatos bővülése mellett átalakult és az értékesítőhelyek számát tekintve kisebb lett a kiskereskedelmi hálózat az elmúlt években:

2010 2015 2018 2019 2019/2018 2019/2010 151.911 141.133 129.220 126.997 -2.223 – 24.914 KSH, december 31-i adatok, élelmiszer, iparcikk, gépjármű összesen

Eltérő ütemben, de csaknem minden áruterületen csökkent a boltok száma. Ruházati, lábbeli boltból például 2015-ben közel 22 ezer volt, 2019-ben háromezer-négyszázzal kevesebb. De csökkent a bútorboltok, játékboltok, könyvesboltok vagy éppen az elektromos háztartási cikk boltok száma is. Az öt és fél ezer használt cikk boltszám ezerrel kisebb az öt évvel korábbinál. Kivétel volt a benzinkút, valamint a jármű- és alkatrész kereskedelem:

2015 2018 2019 2019/2018 2019/2015 élelmiszer 42.271 38.987 38.140 -847 -4.131 iparcikk 88.800 80.568 79.103 -1.465 -9.697 benzinkút 2.146 2.054 2.062 +8 -84 jármű 7.916 7.611 7.692 +81 -224 összesen 141.133 129.220 126.997 -2.223 -14.136 KSH, december 31-i adatok, élelmiszer, iparcikk, gépjármű összesen

A boltszám csökkenésének szenvedői elsősorban azok a települések, ahol már az utolsó bolt is bezárt:

2015 2018 2019 boltos település 2.958 2.876 2.866 települések száma 3.155 3.155 3.155 bolt nélküli település 197 279 289 KSH

A boltos világ átalakulását mutatja az is, hogy a hálózat alapterülete az elmúlt öt esztendőben alig változott, 17,4-17,5 millió négyzetméter volt. Az átlagos bolt alapterület 2019-ben 137 négyzetméter volt, ez viszont emelkedett, mivel 2015-ben még 124 négyzetméter volt. 2019-ben a legnagyobb átlagos boltos alapterület az autószalon volt, közel félezer négyzetméterrel. A bútor-, vagy a barkácsáruházak átlagos alapterülete 300 négyzetméter körül járt, az élelmiszerboltoké közelítette a 200 négyzetmétert (a kisebb szakboltokat nem számítva, ahol például a zöldséges bolt alapterülete 34 négyzetméter volt). A legkisebb az óra-ékszerbolt volt, 32 négyzetméterrel. A turkálók közelítették a 80 négyzetmétert.

(blokkk.com)