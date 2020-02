Tovább bővíti portfólióját az amerikai techpiacon a magyar Stylers Group

A dinamikusan fejlődő IT-szektorban is látványos eredményt könyvelhetett el tavaly a vállalati informatikai rendszereket fejlesztő és üzemeltető Stylers Group, több mint 600 millió forintos összárbevételt realizálva. A valóra vált amerikai sikersztori 2004-ben kezdődött egy kollégiumi szobában, a tíz éves jubileum pedig teljes arculat- és profilváltást hozott. A cégcsoport San Diego-i irodáját is a magyar szürkeállomány tartja az élmezőnyben, ennek köszönhetően a Stlyers Group az elmúlt öt évben megduplázta árbevételét az amerikai piacon, de nincs megállás: idén újabb területeket hódít meg a cég.

A Budapesten és San Diego-ban is irodát működtető Stylers Group sikerreceptje egyszerű: komplex informatikai megoldásokat nyújtanak, folyamatosan a szakma élvonalában járnak és tudatosan keresik a kihívásokat, így mindig egy lépéssel a versenytársak előtt járnak. Magyarországon együtt dolgoznak például a Cofidis-szel, a KPMG-vel és az ELMÜ-vel, leginkább nagyvállalati szoftverek (CRM; ERP; Intranet stb.) fejlesztésével, valamint mesterséges intelligencia alapú és oktatási szoftverekkel foglalkoznak. A cégcsoport 2019-es árbevétele az amerikai piacon közel 300 millió forint volt, melyet többek között az Oprah Winfrey és Deepak Chopra cégei számára fejlesztett informatikai megoldásokkal értek el, de több digitális ügynökséget is partnereik között tudhatnak.

„Nagyon örülünk annak, hogy komoly sikereket könyvelhetünk el az Egyesült Államokban, és egyre több ügyfél szavaz nekünk bizalmat ezen a rendkívül kiélezett piacon. Az üzleti eredmények mellett azonban más területeken is profitálunk a kint szerzett tapasztalatokból. A pezsgő techközösség tagjaként naprakészen követhetjük a trendeket, sőt, mi magunk is alakíthatjuk a jövő informatikai megoldásait. Ennek felbecsülhetetlen értéke van, legfőképp a magyar piacon, hiszen ezt a tudást azonnal a hazai ügyfeleink javára fordíthatjuk” – hívta fel a figyelmet Gönczy Gábor, a Stylers Group vezérigazgatója-tulajdonosa.



Learn IT, work IT, love IT – közösségben könnyebb

A cégcsoport alapító tagja a San Diego Tech Hub-nak, melyet 2018 decemberében hoztak létre azzal a céllal, hogy közösségbe szervezze a környékbeli IT-szakembereket. Az előadásokat és csapatépítőket ma már többszáz résztvevő látogatja, a közösség pedig közel 3000 fősre bővült. A programok nagy hangsúlyt fektetnek az IT-irányú átképzésekre, illetve az informatikai terület népszerűsítésére a fiatalabb korosztály körében. A szakmai felelősségvállalás nem csupán a külföldi tevékenységüket jellemzi, 2016-ban hozták létre hazai oktatási intézményüket, a Briaining Hub-ot.

„Olyan gyakorlatorientált képzéseket teszünk elérhetővé, melyekkel a vállalati környezetben is alkalmazható tudással rendelkező, minőségi IT-szakembereket képezhetünk a növekvő piaci igényeknek megfelelően. Nagyon fontosnak tartjuk a szakmai párbeszédet, az oktatást és az információs technológiával kapcsolatos ismeretterjesztést. Igazi digitális forradalom zajlik körülöttünk, ebből pedig minden szereplőnek ki kell vennie a maga részét, aki ezen a területen képzeli el a jövőjét” – hangsúlyozza Gönczy Gábor.

A Stylers Group 2020-ban is ambiciózus tervekkel fordul az amerikai piac felé: várhatóan tovább bővítik együttműködésüket a médiamogul Oprah Winfrey-vel, betörnének a kinti középvállalati szektorba szolgáltatásaikkal és nagy lehetőséget látnak a digitális termékek subscription (feliratkozás) alapú értékesítésében. Már útjára indult egy újabb innovatív fejlesztésük, az ultimatehumanperformance.com, ahol a sportteljesítmény növelésével kapcsolatos anyagok érhetőek el “video-on-demand” és digitális coaching szolgáltatásokon keresztül.

A Stylers Group cégcsoportról:

A Stylers Group információs technológiai szolgáltató cégcsoportot 2004-ben alapította három műegyetemi mérnök hallgató kollégiumi szobatárs. A vállalat komplex üzleti informatikai megoldásokat biztosít a tervezéstől kezdve a legösszetettebb fejlesztéseken át az üzemeltetésig. A cégcsoport 2010 óta jelen van az amerikai piacon is, helyi irodája a kaliforniai – Silicon Beach-nek is nevezett – San Diegoban található, ahol többek között Oprah Winfrey és Deepak Chopra cégei számára készítenek is üzemeltetnek informatikai megoldásokat. Magyarországon többek között olyan nagyvállalatokkal dolgoznak együtt, mint az Raffeisen Bank, ELMÜ, a Cofidis, a Fundamenta, a Profession vagy a KPMG. A Stylers Group cégcsoport 2016-ban alapította meg a Braining Hub IT oktatási intézményt, amelynek küldetése, hogy gyakorlatorientált IT képzéseivel, vállalati környezetbe integrálható, minőségi informatikai szakembereket képezzen közép- és nagyvállalatok számára.

http://stylers.hu/ // https://braininghub.hu/