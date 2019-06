Törölték a második világháborús hősi filmeposz bemutatóját Kínában

Törölték a The Eight Hundred (A nyolcszáz) című háborús filmeposz jövő hétre tervezett bemutatóját Kínában, néhány nappal az után, hogy a filmet az utolsó pillanatban visszavonták mint a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmjét.

A több mint 80 millió dolláros költségvetésből készült filmdráma producerei, a Huayi Brothers Media vezető kínai filmstúdió rövid közleményében azt írta: “konzultálva a produkciós csapattal és más személyekkel, a The Eight Hundred törli az eredeti július 5-i premiert, és lemond átmenetileg a nyári forgalmazás lehetőségéről. Később jelentjük be a film mozikba kerülésének időpontját.”

A közlemény semmilyen magyarázatot nem ad a változás okáról, de már a sanghaji filmfesztivál hirtelen döntésekor komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a film hamarosan a kínai filmvásznakra kerülhet – olvasható a The Hollywood Reporter filmes szakportálon.

Helyi filmipari bennfentesek körében elterjedt nézet, hogy a film megsértette a Kínai Kommunista Párt neves alakjait, mivel a kínai-japán háború egy hősi fejezetét bemutatva a később Tajvanra menekült kínai nacionalistákat, a Kuomintangot állítja a középpontba és nem Mao Ce-tung kommunista erőit.



A film valós történetet mutat be, azt, amikor a Kuomintang erőinek egy nyolcszáz fős csoportja feltartóztatja az előrenyomuló japán császári haderőt, hogy a kommunisták serege rendezni tudja sorait. A hősi küzdelem mindig is nemzeti büszkeség volt Kínában a japán agresszió elleni háborúban, de a kínai hatóságok a film bemutatásának időpontját politikailag visszataszítónak találták, mivel idén ünneplik Mao Kuomintang feletti győzelmének 70. évfordulóját.A film bemutatóját nagy várakozás előzte meg. A kasszasikernek ígérkező alkotás nyilvánvaló cenzúrázása beleillik a pekingi filmhatóság egyre agresszívebb lépéseibe, és 2019 lehet az az év, amikor a kínai filmiparnak a legnagyobb elnyomással kell szembenéznie az elmúlt években.A kínai filmek tartalmának szigorítására utaló első jelek februárban váltak láthatóvá, amikor Csang Ji-mu neves filmendezőt kötelezték arra, hogy vonja vissza a Berlinaléról One Second című filmjét. Majd hamarosan egy másik film, a Better Days című ifjúsági dráma is kiesett a berlini programból valószínűleg a kínai cenzúra miatt. Csang filmjét azóta sem mutatták be a kínai mozik, és a Better Days alkotói e héten hétfőn jelentették be, hogy törlik a csütörtökre tervezett kínai bemutatót.Májusban a cannes-i filmfesztiválon bemutatták ugyan a Summer of Changsha című kínai krimit, de a szokásos kínai hivatalos jóváhagyás nélkül, aminek komoly következményei lehetnek az alkotókra. A film rendezője, Csi Feng és stáb nem vett részt a cannes-i premieren, technikai okokkal indokolták távolmaradásukat.A The Eight Hundred bemutatójának visszavonása minden idők legköltségesebb törlése. Kuan Hu kínai rendező alkotása az első olyan kínai film volt, amelyet teljesen Imax-kamerákkal forgattak. A legnevesebb kínai színészek szerepelnek a filmben és Hollywood nagyjai, köztük az Oscar-díjra jelölt Tim Crosbie látványtervező is részt vettek elkészítésében.(MTI)