Törökországban ismét meghaladta az 1700-at az új fertőzöttek napi száma

Törökországban hétfőn közel négy hónap után ismét meghaladta az 1700-at a koronavírus-járvány igazolt új fertőzöttjeinek napi száma – közölte a török egészségügyi minisztérium. Ezzel a regisztrált esetek száma 281 ezer 509-re nőtt.

A napi esetszám május 15. óta nem volt 1700 fölött. Szombaton 1673, vasárnap 1578 volt az új fertőzöttek száma, amely hétfőre 1703-ra emelkedett.

Törökországban hétfőn 57-en vesztették életüket a fertőzés szövődményei következtében. A halálos áldozatok száma ezzel 6730-ra emelkedett. A halálesetek napi száma május végétől egészen augusztus utolsó napjaiig 30 alatt ingadozott, majd meghaladta ezt az értéket, és immár 60 közelében mozog. A szombati adat 56, a vasárnapi 53 volt.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma megint emelkedett, 1102-ről 1118-ra.

A gyógyultak száma 1047-tel 252 152-re nőtt, ez a napi adat azonban csaknem egy hónapja alulmarad az új fertőzöttek számával szemben.

A 83 milliós kis-ázsiai országban idáig mintegy 7,88 millió vírustesztet végeztek el.

Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a múlt héten kijelentette, hogy az országban ismét tetőzik a járvány első hulláma.



Múlt péntektől országszerte betiltották a lakodalmakat és a hasonló vigasságokat az ismét egyre gyorsuló koronavírus-járvány megfékezése céljából. Polgári esküvőt továbbra is lehet tartani, de a ceremónia egy óránál tovább nem tarthat. A szertartás keretében egyúttal tilos a tánc, illetve bárminemű étel, ital felszolgálása a víz kivételével.Koca hétfőn a Twitter-fiókján arról számolt be, hogy továbbra is a fővárosban, Ankarában azonosítják a legtöbb új fertőzöttet.(MTI)