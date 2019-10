Török offenzíva – Uniós biztos: a katonai beavatkozás súlyosbítja humanitárius helyzetet

Véget kell vetni a szíriai konfliktus egészének, a török katonai beavatkozást le kell állítani, az ugyanis az tovább súlyosbítja a már eddig is traumatikus humanitárius helyzetet – jelentette ki Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős európai uniós biztos Strasbourgban szerdán.

Sztilianidisz az Európai Parlament plenáris ülésének a török offenzívával foglalkozó vitáján hangsúlyozta, alapvető fontosságú a civil lakosság védelme, a nemzetközi jog tiszteletben tartása. A humanitárius dolgozók számára feltételeket kell biztosítani a rászorulók megsegítése érdekében kifejtett munkájához, ehhez meg kell tudni védeni az egészségügyi intézményeket, az azokban dolgozó orvosok és humanitárius konvojok biztonságát – mondta.

Az uniós biztos elismerte, hogy Törökország évek óta biztonságos menedéket biztosít mások mellett szíriai menekülteknek, ugyanakkor aláhúzta, a menekültek hazatelepítése nem lehet erőszakos, annak biztonságosnak, önkéntesnek és méltóságteljesnek kell lennie.

Az európai parlamenti képviselők többsége a vita során elítélte a török katonai fellépést Észak-Szíriában. Hangsúlyozott véleményük szerint az Európai Uniónak megoldást kell találnia az egész világ biztonságát fenyegető katonai fellépésre. Tudatosítani kell, hogy a konfliktus katonai úton nem, kizárólag tárgyalóasztal mellett oldható meg.



A hozzászóló képviselők közül sokan elfogadhatatlannak nevezték, hogy Törökország katonai fellépést vezessen egy szomszédos országban. Ahogy szerintük elfogadhatatlan az is, hogy Ankara a 2016 őszén kötött migrációs EU-török megállapodás felmondásával zsarolja az EU-t. Azonnali szankciók elfogadására van szükség, a Törökországba irányuló fegyverszállítást minden országnak le kell állítania – mondták.Kijelentették, hogy Törökországnak mint a régió nagy és erős országának felelőssége van a térség stabilitásában. Arra figyelmeztettek, hogy kurdok támadásával újra erőre kaphat az Iszlám Állam terrorszervezet, új humanitárius válság alakulhat ki, ezzel destabilizálódva a régiót.Az EU-nak el kell döntenie, milyen hatékony és hosszantartó intézkedéseket tud foganatosítani, amelyek elrettentik Recep Tayyip Erdogan török elnököt az ilyen cselekedetektől. Határozott fellépésre, erős reakcióra van szükség. Nemet kell mondatni a török uniós közeledésre, meg kell szakítani, be kell fagyasztani a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal – mondták többen. Erdogan Törökországának nincs helye Európában. Megveti mindazt, ami Európát jelenti, a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletben tartását – tették hozzá.“A török diktátorral olyan nyelven kell beszélni, amit megért. Be kell fagyasztani az uniós forrásokat” – fogalmazott egy felszólaló.Mások úgy érveltek, figyelembe kell venni Törökország biztonsági aggályait, közvetlen szomszédságának biztonsága ugyanis rendkívül instabil. Véleményük szerint Európának felelőssége van a kialakult helyzetért, ugyanis elengedte a régióban élő emberek kezét, köztük több kisebbség sorsáról feledkezett meg. Európa ölbe tett kézzel vár, nem tesz eleget a konfliktus megoldása érdekében – tették hozzá.Az észak-szíriai török katonai offenzívával összefüggésben az EP plenárisa csütörtökön fogad el állásfoglalást.(MTI)