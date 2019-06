Tombol a hőség, a boltos és a vásárló

Hőségriadó a bevásárlókosárban. Vásárlópukkasztó hőség kezdődött: hűtési lánc, hűtők hőmérséklete, tárolási hőmérséklet a polcon, fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időpontok. Másként vásárolunk, ráadásul vigyázni is kell az élelmiszerekre. Fagyi, üdítő, sör, napolaj, fürdőruha, ventilátor, klíma, gumimatrac: viszik, mint a cukrot.

Harminc fok környékén megváltoznak a vásárlási szokások. Aki teheti, menekül a vízpartra, a hűvösebbre. Aki a strandon hűsöl, az nyilván kevesebb időt tölt bevásárlással, nem is kevéssel, a bolti pénztár helyet a lángososnál áll sorba. Aki otthon próbál menedéket keresni a meleg elől, az sem mozdul ki szívesen a tűző napra bevásárlószatyorral a kezében. Így valamennyivel eleve kevesebbet vásárolunk ezeken a forró napokon, amit lehet, annak a beszerzését elhalasztjuk.

A bevásárlás nélkül persze nehéz meglenni, éppen ezért a vásárok időpontja jelentős részben a reggeli és az esti órákra tolódik. Akkor még-már hűvösebb van.

A vásárló azon is törheti a fejét, hova menjen bevásárolni. A nagyáruház, bevásárlóközpont általában messzebb van, igaz, ott mindenütt megy a hűtés, de addig el is kell jutni a felforrósodott és csak lassabban hűlő autóval. A nyitott parkolókban pedig felforrósodik az autó, nem egy nagy élmény a bevásárlás után beleülni. A kisbolt viszont közel van és sok kisboltos be is szereltette a klímát, így egy kisebb bevásárlásra akár kényelmesebb is lehet, az utazgatást is mérlegre téve.

Persze, ilyenkor a nyári étkek, innivalók, cuccok, ketyerék sokkal jobban fogynak, így fagyiból, jégkrémből, ásványvízből, üdítőből, sörből, napolajból, gumimatracból, fürdőruhából, ventilátorból és klímából is sokkal több megy el. A klímaszerelők persze már rég foglaltak. Nyári akciós tábla is van bőven, persze ami ilyenkor jobban fogy, nem abból adja a boltos a legnagyobb engedményt.

A vásárlópukkasztó hőségben jobban kell figyelni, de mire is

Kezdjük a hűtőpultnál, hiszen a legkényesebb kérdés a hűtést igénylő élelmiszerek tárolási hőmérséklete. Az első, hogy nézzünk a lábunk elé. Víztócsa esetén ne is közelítsünk a hűtőpult felé, mert ott valami baj van. De az sem túl biztató, ha a hűtő alján látunk vizet állni.

Hőmérőt nyilván nem visz magával a vásárló, de tapintással azért érezhető, hogy a tejfölös doboz hőmérséklete alacsonyabb-e a boltinál, legalább valamennyire hűvösebbnek kell lennie. Az nem mentség, hogy nemrégiben rakták a hűtőbe, hiszen ha közben felmelegedett a tejfölös doboz, az azt jelenti, hogy hosszabb ideig nem tették a helyére a hűtőbe, szakszerűbben fogalmazva akadozott a hűtési lánc, vagy éppen megszakadt. A boltosnak is ellenőriznie kell egyébként, hogy a szállító hogyan adja át a hűtésre ítélt élelmiszerféleségeket. Árulkodó jel továbbá, ha a például vaj megpuhult a hűtőben. Ott nem nagyon megy a hűtés.

A fagyasztóban kerülni kell a jégkristályos csomagolást. A mirelit zacskóban a darabos, vagy darabolt zöldség, burgonya összeragadhat, ha megszakad a hűtési lánc, például sokáig nem rakták a fagyasztóba, ott állt az eladótérben, majd hirtelenjében mégis bepakolták, vagy éppen rossz volt a fagyasztó, olvadozni kezdett. Egybe is fagyott az egész. Visszafagyasztani otthon is tilos, a hűtési lánc pedig hazáig tart, tehát otthon sem szerencsés hagyni olvadni a mirelit árut, ha nem főzzük, sütjük meg azonnal. Egyébként pedig otthon is ügyelni kell a helyes tárolásra, ami hűtőben volt a boltban, azt otthon is oda kell tenni. És nem árt a hűtőszekrény hőmérséklet szabályzójára figyelni, azért van.

Az élelmiszerek többségén feltüntetik, hogy hűvös helyen kell tárolni, ami általában 25 fokos felső határt jelent. Ha nagy a meleg a boltban is, vagy a napon felejtették áruátvétel közben, az ha maradandó károsodást nem is, de némi mellékízt okozhat. A puha csokoládé sem szerencsés választás.

Gyakran látni, hogy a zöldség-, gyümölcsféleségeket vízpermettel frissítik a boltban, a raktárban, hogy ne száradjon, fonnyadjon olyan gyorsan. Azért a friss az jobb, amit még nem kell locsolgatni.

És a szokásosnál jobban kell figyelni a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési határidőkre.

Egyes vegyiáruk sem szeretik a hőséget. A kozmetikumok közül például a rúzs is ilyen.

Hazafelé igyekezni kell, akár autóval, akár gyalog mentünk bevásárolni. Autóban élelmiszert hagyni nem igazi választás, amíg beugrunk valahová, hiszen akár meg is főhet benne bármi, ha felforrósodik.

És azért például ruhát sem könnyű ilyenkor mindig vásárolni, hiszen a próbafülkében akár fel is forrósodhat a levegő. De hát egy próbát megér, ha nem izzad a kedves vásárló.

Ja igen, minderre a boltosnak is ügyelnie kell. És a hosszabb sor miatt ne a boltost, vagy a lángosost szidd. Nekik is melegük van.

(blokkk.com)