TÃ¶bbfelÃ© havazÃ¡sra, nÃ©hÃ¡ny megyÃ©ben Ã³nos esÅ‘re figyelmeztetnek

Többfelé a havazás, néhány megyére az ónos eső veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket hétfőre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint az ónos eső veszélye miatt a fővárosra, Pest és Fejér megyére másodfokú, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett a havazás miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a figyelmeztetést.

Mint kiemelték: hétfőn téliesre fordul az időjárás. Vasárnap késő estétől délnyugat felől vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, amely hétfő hajnalra eléri az északkeleti megyéket is. Hétfő estig többfelé lehet havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra számítani.

Az érkező csapadék az ország északkeleti harmadán (nagyjából a Budapest-Debrecen vonaltól északra) döntően hó lesz. Ebben a térségben már hétfő reggelre is akár 5 centiméteres hóréteg boríthatja a tájat, hétfő estig pedig összességében 2 – 8 centiméter friss (tapadó) hó valószínű, helyenként azonban a 10, hegyekben pedig a 15-20 centiméter is elérheti a hóréteg vastagsága.



Az ország más tájain eleinte főként eső lesz a jellemző csapadék, majd a hétfő délelőtti óráktól kezdve észak felől egyre nagyobb területen válthat át az eső havas esőbe, majd havazásba. Ebből megmaradó (maximum 5 centiméter) hó inkább a magasabban fekvő területeken valószínű.A lehullott hó a hegyeket és az Északi-középhegység területét leszámítva mindenütt olvadni fog.Megjegyezték továbbá, hogy hétfőn délelőttől egyre nagyobb területen kísérhetik élénk, a magasabb hegycsúcsokon erős lökések az északiasra forduló szelet, mely elsősorban a Dunántúli-középhegységben hófúvást eredményezhet.A hétfő hajnali, reggeli órákban várhatóan a Bakonyban, a Dunántúl északkeleti felén, Pest megye déli részén (intenzív) ónos eső is előfordulhat. Ennek mennyisége és kiterjedése azonban meglehetősen bizonytalan. Elsősorban a régió magasabban fekvő tájain (Velencei-hegység, Vértes) van nagyobb esélye jelentősebb jégréteg kialakulásának – hangsúlyozták.(MTI)