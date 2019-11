Több mint harminc spanyol városban tüntettek a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján

Több mint harminc spanyol városban vonultak utcára tüntetők hétfőn a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.

A spanyol fővárosban a rendőrség adatai szerint mintegy négyezren gyűltek össze kora este a “Vigyázat, a hímsovinizmus öl! Zéró tolerancia” feliratú óriási molinó mögött, nőjogi érdekvédő szervezetek felhívására.

“Nem, nem, nem félünk” – skandálta a madridi tömeg, amelyben nők és férfiak, fiatalok és idősek együtt tiltakoztak, valamint az ügyvezető spanyol szocialista kormány több minisztere is megjelent.

“Nem vagyunk itt mindannyian, a halottak hiányoznak” – kiáltozták a tüntetők Barcelonában, ahol a városi rendőrség szerint mintegy tízezren vonultak fel és követhették óriási kivetítőn erőszakot elszenvedett nők megrendítő vallomásait.

Toledóban egyperces néma főhajtással vette kezdetét a tüntetés, annak a 26 éves nőnek az emlékére, akit épp ezen a napon gyilkolt meg párja Tenerifén, és aki ebben évben az 52. halálos áldozata a családon belüli erőszaknak Spanyolországban.

A dél-európai országban 2003 óta készítenek erről nyilvántartást, azóta 1027 nőt gyilkolt meg egykori vagy aktuális párja.









A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja hosszú idő óta most először politikai vihart kavart Spanyoloroszágban. A VOX bevándorlásellenes, ultranacionalista párt ugyanis több önkormányzatban nem szavazta meg azokat a nyilatkozatokat, amelyekben a közintézmények elítélték volna a nők elleni erőszakot.

Madridban tíz éve most először nem született ilyen állásfoglalás, amelyet José Luis Martínez-Almeida, a város konzervatív néppárti (PP) polgármestere is nehezményezett.

“Ez nem ideológiai kérdés, hanem egy társadalmi valóság, amely ellen együtt kell küzdeni” – foglalt állást a legnagyobb spanyol ellenzéki párt közleményében.

Andalúziában – ahol a tartományok közül a legmagasabb a meggyilkolt nők aránya, összesen 12-en haltak bele idén a bántalmazásba – Alejandro Hernández, a VOX helyi parlamenti frakcióvezetője azzal indokolta pártja elutasító szavazatát, hogy szerintük a felvonulások és a nyilatkozatok is propagandisztikusak, és úgy vélik, hogy “az erőszaknak nincs neme”.

Carmen Calvo, az ügyvezető szocialista kormány miniszterelnök-helyettese nyilatkozatában “40 éves visszalépésnek” minősítette a párt álláspontját. “A spanyol társadalom sokkal előbbre jár, mint a szélsőjobboldal” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta: arra van szükség, hogy az együttélés és az egyenlőség értékeit terjesszék az oktatásban.(MTI)