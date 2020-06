Több mint 735 millió forintból újul meg a dunaújvárosi mozi – közölte a Fejér megyei város önkormányzata az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a magyar tulajdonú KULTIK Mozihálózat a közelmúltban négy évre nyerte el a dunaújvárosi mozi üzemeltetési jogát és a májusi műszaki átadást követően megkezdte az ingatlan belső átalakítását megtartva az épület ikonikus jegyeit.

A Szrogh György által tervezett épület külső felújítása és energetikai korszerűsítése 635 millió forintba került, a KULTIK pedig további több mint 100 millió forintot költ a belső átalakításra – írták.

A közleményben idézték Szabó Krisztiánt, a KULTIK ügyvezető igazgatóját, aki kiemelte: 517 darab, minden igényt kielégítő mozifotelt szerelnek be 35 millió forint értékben. Emellett két Christie márkájú vetítőgép érkezik, a kisterem pedig 45 férőhelyes lesz. Az épületben klasszikus mozibüfét üzemeltetnek majd.



Pintér Tamás dunaújvárosi polgármester (Rajta Újváros! Egyesület) a közleményben úgy fogalmazott: az épület 1952-es teljes átadása óta nem volt hasonló mértékű felújítás, az új üzemeltető 100 millió forintos beruházását pedig azért is fontosnak nevezte, mert különben ezt a városnak kellene állnia, amire jelenleg nincs forrás.A mozi ezentúl bevételt is hoz majd Dunaújvárosnak a koncessziós díj megfizetésével – mutatott rá a polgármester, hozzátéve, hogy a rászorulóknak továbbra is lesznek szociális mozijegyek.(MTI)