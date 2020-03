Több mint 230 tonna kötözött sonkával készül a húsvétra a SPAR

A hagyományosan gazdag áruválaszték mellett a – fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő – folyamatos termékfejlesztésekkel a vállalat több új árucikket, húskészítményt és édességet kínál vásárlóinak az idei ünnepre. A minőségi újdonságokra is fogékony vevőközönségnek köszönhetően a húsvéti forgalom bővülésével számolhat az áruházlánc.

„A húsvét – akárcsak a karácsony – kitüntetett szerepet élvez az emberek életében. Ahhoz, hogy az ünnep szebb és teljesebb legyen, a SPAR azzal is hozzájárul, hogy széles árukészletét szezonális újdonságokkal gazdagítja. A családi és baráti összejövetelek asztalaira a klasszikus ünnepi kedvencek mellé új ízvilágú húsfinomságok és édességek kerülnek. Bár a nagyobb volument hozó ünnepi slágertermékek listája esztendők óta változatlan, vállalatunk minden évben felülvizsgálja az árukategóriáit, így a folyamatos megújulásnak köszönhetően több termékkel bővül az aktuális választék az előző évekhez viszonyítva. Ami mindegyik termékünkben közös: a minőség” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Már egy hónappal az ünnep előtt kezdetét veszi a szezonális jellegű húsvéti áruk beszerzése, a friss termékek – tojások, húsáruk – és a primőr zöldségek és gyümölcsök megvásárlása az utolsó egy hétre, pár napra koncentrálódik. A húsvét első számú, elmaradhatatlan hozzávalója a sonka. Mint ahogyan az előző években, idén is szélesebb ünnepi szezonválasztékkal várja a SPAR a vásárlókat. Az idény közeledtével egyre nagyobb kereslet mutatkozik húskészítmény-kategórián belül a füstölt termékek iránt. A vásárlói igények magas szintű kiszolgálása érdekében a SPAR ennek megfelelően a húsvétot megelőző 4-5 hetes periódusban ezt a termékcsoportot 15-20 cikkelemmel bővíti az egész évben forgalmazott normál füstölt áruk mellett, hogy minden árfekvésben megfelelő, kifogástalan minőségű termékeket tudjon a vásárlók számára kínálni. Így többek között baromfiból készült füstölt termékekkel és a még népszerűbb sertésalapú füstölt árucikkekkel is tovább szélesedik a választék.

A Regnum Húsüzem és Oktatóközpont – a vállalat teljes láncolatát ellátó saját húsüzeme – 2019 húsvétján kötözött sonkából 230 tonnát, darabolt lapockából 30 tonnát, a Regnum füstölt-főtt tarjából 67 tonnát és az S-Budget füstölt-főtt tarjából 151 tonnát szállított az áruházakba. Idén a jelentős részben magyar gazdáktól beszerzett sonka- és húsválaszték alapja is az előző években kialakított, a vásárlók által megkedvelt és keresett termékekből tevődik össze. A korábbi tendenciák alapján a vállalat szerint az idei sláger sonkatermék a SPAR kötözött sonka és az S-Budget füstölt-főtt tarja lesz.

A húsok és húskészítmények mellett a legnagyobb kereslet a tojás iránt mutatkozik, amely a több évi tapasztalatok szerint akár ugrásszerű növekedést is mutathat. Különösen, hogy az áruházlánc tojásválasztékában február végén megjelent a szabadtartásos típus is.

A pékáruk tekintetében az ünnep a fehér kenyerek látványos forgalmi növekedését szokta hozni, de az abszolút listavezető a sós és édes kalács, illetve a bejgli. Újdonság, hogy a SPAR különleges termékeket is ajánl a vásárlóinak, például macaron, kardamomos vaníliás csiga, és baconos sajtos lilahagymás tekercs formájában. A vásárlók ilyenkor a családi-baráti összejövetelek miatt szívesebben választják a nagyobb kiszereléseket, és a szeletelt verziókat, fehér kenyerek esetében az 1 kilogrammosat.

A húsvéti alkalomhoz kötődően a mindennapokhoz képest nagyobb a kereslet a sütési alapanyagok – a tojás mellett liszt, élesztő és tejtermékek, mint például a margarin, sajt, tejföl – és hozzávalók iránt. Megnő az édességek fogyása is, amelyek kapcsán évek óta megfigyelhető, hogy a minőség a választás alapja, nem az ár, a vásárlók a színvonalas újdonságokat keresik. Ezt érzékelik a gyártók is, mert azok tudnak forgalomfejlődést elkönyvelni, akik innovatívan fejlesztik a termékeiket, és például húsvétra is új, magas minőségű megoldásokkal jelentkeznek. Ugyan örök ünnepi kedvenc a Kinder tojás, jól jellemzi az irányokat, hogy az idei édességkínálat 10%-a – több mint 30 termék – teljesen új fejlesztésű árucikk.

A SPAR a tavaszi ünnepre 2020-ban is a húsvéti választékot bemutató szóróanyagokkal és figyelemfelkeltő, ünnepi motívumokkal díszített áruházi kihelyezésekkel készül. Az üzletek nyitvatartása idén is a korábbi évek tapasztalatai ás vásárlói igények szerint alakul.