Több mint 20 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék áprilisban

Áprilisban példátlan ütemben, 20,4 százalékkal zuhant az előző havi szinthez képest a brit hazai össztermék (GDP) a koronavírus-járvány átszűrődő reálgazdasági hatásai miatt – közölte pénteken a brit statisztikai hivatal (ONS).

Márciusban 5,8 százalékkal esett vissza havi összevetésben a brit gazdaság teljesítménye, de a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedéseket a brit kormány március utolsó hetében vezette be, így ezek teljes körű hatása áprilisban jelentkezett.

Az áprilisi GDP-zuhanás mértéke az elemzői várakozásokat is meghaladta.

Az egyik legnagyobb londoni üzleti elemzőműhely, a Pantheon Macroeconomics például 18 százalékos havi GDP-visszaesést várt áprilisra.

Az ONS pénteki adatismertetése szerint a február és április közötti három hónapban 10,4 százalékkal csökkent a GDP-érték az eggyel korábbi, januárral zárult mozgó három havi időszakhoz képest.

Jonathan Athow, az ONS gazdaságstatisztikai részlegének vezetője a pénteki adatokhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta, hogy a brit gazdaság még soha nem élt át az áprilisi GDP-visszaeséshez mérhető havi zuhanást.



Athow kiemelte, hogy a hazai össztermék áprilisban a havi összevetésű márciusi visszaesésnek több mint a háromszorosával, a koronavírus-járvány előtt mért eddigi legnagyobb havi zuhanásnak csaknem a tízszeresével csökkent.Hozzátette: mindez együtt azt jelenti, hogy áprilisban hozzávetőleg 25 százalékkal volt kisebb a brit GDP-érték, mint februárban.A statisztikai hivatal kimutatása szerint az áprilisi GDP-zuhanásban a nagy-britanniai járműgyártó ágazat teljesítményének visszaesése volt a legnagyobb egyedi tényező.Ez a járműipari ágazat minap ismertetett adataiból is már sejthető volt.A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) havi összesítése szerint áprilisban mindössze 197 személygépkocsi készült Nagy-Britanniában, 99,7 százalékkal kevesebb, mint tavaly áprilisban.A szakmai szervezet azzal számol, hogy az idén 400 ezerrel kevesebb autó készül a januári alapeseti előrejelzésben valószínűsített 1,27 milliónál, és ez a termelői árak szintjén 12,5 milliárd font (4900 milliárd forint) bevételkiesést okoz 2020-ban a brit autóiparnak.A brit gazdaság egészének súlyos visszaesését is valószínűsítették az áprilisi aktivitási mérőszámok.Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a feldolgozóipari és a szolgáltatási ágazat kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a februári 53,0-ról és a márciusban mért 36,0-ról áprilisban 13,8-re esett.Ez messze a legalacsonyabb szint volt azóta, hogy e kompozit aktivitási mérőszám rendszeres összeállítása 1998 januárjában elkezdődött.Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését jelzik. A 13,8-es áprilisi kompozit BMI-mutató azt jelezte, hogy a brit gazdaság egészének aktivitása szabadesésszerűen zuhant abban a hónapban.Az érvényben lévő előrejelzések a következő időszakra is rendkívül komor képet festenek.A Bank of England negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte: azzal számol, hogy a brit GDP-érték 2020 egészében 14 százalékkal, az éves átlagon belül a második negyedévben 25 százalékkal zuhan.A brit jegybank történelmi távlatú visszatekintő kimutatása szerint mindez az 1700-as évek eleje óta nem tapasztalt mélységű recessziót jelentene a brit gazdaságban.(MTI)